Cuoco, cameriere, bagnino: tutte le offerte di lavoro per la stagione turistica

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Pubblico esercizio nella zona di Talamone ricerca un cuoco/a esperta in lavorazione di pesce da maggio a settembre orario serale (cod 10503) e un cameriere di sala da maggio a settembre personale giovane orario solo serale (cod 10504)

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una cameriera di sala con esperienza orario solo serale part time 3-4 sere a settimana pat b automunito contratto per tutto l’anno (cod 10616) urgente

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala per extra e periodo di agosto (cod10702) e un tuttofare di cucina per preparazione antipasti per extra e periodo di agosto (cod 10703) pat b automuniti minima esperienza

Struttura alberghiera a Capalbio ricerca un cameriere di sala orario su turni con possibilità di alloggio (cod 10807)

Struttura extra alberghiera a Marina di Grosseto ricerca un addetto ricevimento con esperienza anche minima nel settore inglese obbligatorio dai fine settimana di giugno poi luglio e agosto (10812) e un aiuto ricevimento anche senza esperienza max 29 anni per luglio e agosto (cod 10813)

Struttura alberghiera a Monte Argentario ricerca un segretario ricevimento e cassa anche con minima esperienza conoscenza lingua inglese da maggio 2019 vitto e alloggio (cod 10838)

Stabilimento balneare alle rocchette ricerca urgentemente un cameriere di sala per i mesi di maggio e giugno solo pranzo poi luglio e agosto pranzo e cena (cod 10832) e

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca urgentemente un cuoco per piatti da asporto veloci di pesce e verdure (cod 10836)

Pubblico esercizio all’Isola del Giglio ricerca un cuoco/a (cod 10840) e un cameriere di sala (cod 10847) con esperienza entrambi nel settore con alloggio

Struttura extra alberghiera nella zona di Orbetello ricerca un guardiano di notte dal 1 giugno al 15 settembre orario indicativo 21.00-3.30 preferibile con minima esperienza (cod10814)

Stabilimento balneare alle rocchette ricerca un aiuto bagnino senza brevetto preferibile con minima esperienza pat b automunito (cod 10854)

Struttura alberghiera a Orbetello ricerca cameriera ai piani orario di giorno pat b automunita almeno con minima esperienza (cod 10855)

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca una segretaria ricevimento e cassa con esperienza nel settore conoscenza lingua inglese da giugno a metà settembre (cod 10849) , un bagnino con brevetto (cod10850) un aiuto cuoca orario di giorno per i piatti freddi luglio e agosto (cod 10853) e una cameriera ai piani per 2 giorni a settimana solo sabato e giovedì luglio e agosto (cod 10854)

Pubblico esercizio a Principina a Mare ricerca un commis di bar e sala max 29anni anche minima esperienza (cod 10863)

Pubblico esercizio all’Isola del Giglio ricerca urgentemente 2 aiuto cuochi con minima esperienza si offre vitto e alloggio stagione lunga (cod 10866)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala anche minima esperienza orario serale pat b automunito (cod 10867)

Struttura alberghiera a Follonica ricerca un barista con esperienza nel settore si valuta alloggio (cod 10884)

Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca un capo partita ai primi piatti con esperienza nel settore da giugno a fine settembre (cod 10885)

Pubblico esercizio a Principina a Mare ricerca un pizzaiolo con esperienza nel settore (cod 10886)