GROSSETO – Le nuove regole per gli spettacoli non hanno fermato la festa della Uisp. Danze, musica e tanto divertimento con i bambini delle scuole grossetane: protagonisti gli alunni della scuola elementare di via Montebianco e delle scuole materne di via Lago Maggiore, via Lago di Varano e via Marche.

Sono stati 250 i bambini che, divisi in sei turni, si sono alternati sul palco. Canti, danze e la presentazione degli elaborati dei progetti “Le gocce ballerine” e “Giochi, danze e racconti del mondo” ideati dalle esperte Sabrina Cionini e Gabriella Pizzetti. Tanti applausi dai genitori presenti che hanno assistito allo spettacolo e visitato la mostra dei disegni allestita per l’occasione.

Importante per la Uisp la collaborazione degli storici partner Coeso, Acquedotto del Fiora e Comune di Grosseto.

“I bambini hanno lavorato su questo progetto per tutto l’anno – spiegano Cionini e Pizzetti – e ci tenevano molto ad esibirsi per festeggiare insieme alle famiglie. E’ particolarmente importante che le nuove generazioni siano sensibilizzate su temi così delicati e attuali come la risorsa acqua e il problema delle plastiche sottili”.

Lo spettacolo avrebbe dovuto, come da tradizione, aprire la Festa dello Sport nel parco di viale Europa, ma dopo le problematiche degli ultimi giorni, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, la Uisp ha deciso di trasferire l’evento all’interno della sua sede. “Ringraziamo i genitori e gli insegnanti – aggiungono Cionini e Pizzetti – per la disponibilità e la collaborazione dimostrate. I nostri piccoli protagonisti meritavano una giornata così bella per concludere questo percorso portato avanti insieme ai partner, che anche quest’anno ci sono stati accanto”.