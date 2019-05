Amministrative2019 Bianciardi: «Al lavoro sul Marchio Capalbio per i nostri prodotti di eccellenza»

CAPALBIO – “Lavoreremo per la creazione di un Marchio Capalbio che renda riconoscibile al mondo la nostra grande eccellenza” a dirlo il candidato a sindaco di Adesso per Capalbio, Settimio Bianciardi che, durante il secondo incontro con i cittadini tenutosi a Pescia Fiorentina, ha lanciato un’altra delle sue “decisioni giuste”.

“Ringrazio tutti. In oltre due ore, abbiamo presentato e discusso con i cittadini i principali temi del nostro programma elettorale: dalla proposta sulla Tari al nostro Piano Bimbi, passando per tutte le azioni necessarie per la tutela del nostro splendido territorio” ha commentato il candidato a margine dell’evento.

Bianciardi ha anche reso noto che l’appuntamento con il pubblico era stato preceduto nel pomeriggio da un incontro più ristretto con i rappresentanti dell’Associazione “Capalbio è Vino”, che da anni si battono per il rilancio e la valorizzazione dei prodotti più caratteristici della cittadina maremma, con un’attenzione particolare alla produzione di vino di alta qualità.