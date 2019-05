Ritorno in grande per Katerina Stankiewicz: vittoria nella Stramagliano

MAGLIANO IN TOSCANA – Katerina Stankiewicz torna in gara nel circuito Uisp Corri nella Maremma dopo otto mesi e lo fa con una vittoria, conquistata nella Stramagliano. La polacchina, dopo un lungo stop, era già stata protagonista alla Orbetello Half Marathhon, chiudendo con un ottimo secondo posto. Stavolta la portacolori del Marathon Bike domina la prova femminile superando altre due assolute protagoniste del podismo maremmano, ovvero Antonella Ottobrino, Quarto Stormo, e Marika Di Benedetto, Atletica Costa d’Argento (foto di Roberto Malarby).

Il Primo Maggio di festa della famiglia Boscarini è completato dalla vittoria in campo maschile del marito Jacopo, Atletica Costa d’Argento, che non al massimo per la recente influenza riesce comunque a precedere il solito Matteo Di Marzo e l’terno Cristian Fois, presidente dell’Atletica Costa d’Argento, al primo podio nel circuito da 50enne e da nonno.

Buon successo per la manifestazione di Magliano in Toscana, organizzata da Team Marathon Bike e lega atletica Uisp, che ha visto al via 117 atleti confermando la sua costante crescita: il sindaco Diego Cinelli è stato presente alla manifestazione, premiando i vincitori delle varie categorie. Nei dieci anche Salvatore Sbordone, Quarto Stormo, Claudio Bruni, Cbs Roma, Simone Marconi, Polisportiva Montalto, Luigi Cheli, Team Marathon Bike, Francesco Sbordone, Quarto Stormo, Jonathan Sedda, Reale Stato dei Presidi, Flavio Mataloni, Atletica Costa d’Argento.

Già domenica 5 maggio sesta tappa del circuito Corri nella Maremma con “La miniera a memoria” a Ribolla.