Fra Arcidosso e Agliana di Pistoia, vigilia di Pasqua da incorniciare per i piccoli dell’Invicta

GROSSETO – Vigilia di Pasqua con il botto per i bambini del 2008, 2010 e 2011 del Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani, impegnati in tre importanti tornei che si sono tenuti in Toscana. In particolare, i Pulcini del 2008 di mister Fabriano Tirocchi, nel Torneo di Arcidosso, hanno vinto giocando veramente bene e addirittura arrivando davanti all’Empoli. Giornata positiva anche per i baby giocatori del 2010 e del 2011 che ad Agliana di Pistoia, hanno giocato molto bene, confrontandosi alla pari con realtà importanti come Ac Fiorentina, Ponsacco, Sangiovannese, Fucecchio, Sestese.

Questi i bambini che hanno partecipato ai suddetti tornei:

per i Pulcini 2008 Davide Meschinelli, Diego Bonini Diego, Niccolò Margiacchi, Niccolò Cavero, Davide Vergari, Alessandro Cantalino, Riccardo Radiconi, Marco Roggiapane, Leonardo Mastacchi, Mattia Rotelli e Massimo Marcone; allenatore Fabrizio Tirocchi.

– per i Primi Calci 2010 Klivio Kryeziu, Davide Dumitrica, Riccardo Masala, Alessandro Bensi, Diego Rispoli, Diego Pantalei, Ettore Viero, Manuel Morlungo e Valentino Venturi; allenatori Luca Niccolini e Alessia Billò.

– per i Primi Calci 2011 Alessandro Steri, Lorenzo Guazzerotti, Michele Fiorillo, Daniel Manni, Nathal Stefanini, Mattia Pallari, Niccolò Marzocchi, Niccolò Fiorentini e Alessandro Agresti; allenatore Marco Ascone.