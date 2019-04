Abbandono scolastico, contributo del Comune ai ragazzi che vogliono studiare: c’è il bando

MAGLIANO IN TOSCANA – «Il Comune di Magliano in Toscana informa che in data odierna è stato pubblicato il bando per l’assegnazione del “Pacchetto Scuola” destinato a studenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore ad € 15.748,78» a farlo sapere una nota del Comune .

«Il contributo – chiarisce la nota – è previsto per l’anno scolastico 2019/2020 ed è rivolto a studenti iscritti in una scuola secondaria di primo o di secondo grado e agli iscritti ad un percorso d’istruzione e formazione professionale – Iefp – in una scuola secondaria di secondo grado o agenzia formativa accreditata».

«Chiunque interessato – conclude l’informativa dell’Ente – potrà richiedere informazioni, ritirare copia del bando e/o del modello di domanda rivolgendosi all’Ufficio Istruzione del comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9-12; il martedì ed il giovedì anche dalle 16 alle 17. Telefono 0564/593440 oppure 593431. Tutta la documentazione potrà altresì essere consultata e/o scaricata dal sito internet: www.comune.maglianointoscana.gr.it alla sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”».

La domanda dovrà essere presentata entro il giorno 24 maggio 2019.