Al torneo Carloni emozioni e buoni risultati per i giovani della Pallacanestro Grosseto

GROSSETO – Un weekend intenso di emozioni per i tre Under 13 della Pallacanestro Grosseto Team 90, selezionati per la finale del Torneo Carloni. Mattia Ginesi, Edoardo Pieraccini e Matteo Fei chiudono rispettivamente al settimo, sesto e quinto posto con le rispettive formazioni confrontandosi in quella che è stata una vetrina del basket toscano per tutti i 2006 della regione, con migliori coetanei della Toscana.