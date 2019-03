“Riconoscere i ragni della fascia collinare” con il Museo di storia naturale

GROSSETO – È dedicata ai ragni la nuova giornata di Citizen science, la scienza partecipata dai cittadini, organizzata dal Museo di storia naturale della Maremma. L’appuntamento è per sabato 30 marzo a partire dalle 10 nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5 a Grosseto. Il tema è “Riconoscere i ragni della fascia collinare” e la giornata di studio prevede una mattinata di teoria e un pomeriggio di escursione con osservazione sul campo.

«I ragni – spiega Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma – stimolano per molte persone reazioni di paura o di repulsione. La maggior parte di queste reazioni, tuttavia, sono dettate dalla scarsa conoscenza delle specie e della loro biologia, che ha prodotto nel tempo soluzioni e adattamenti veramente affascinanti». E per conoscere meglio alcune delle specie più comuni, con l’aiuto dell’esperto Luigi Lenzini, ecco l’incontro di Citizen science organizzato dal museo.

«Al mattino – spiega ancora Sforzi – ci sarà un incontro divulgativo per approfondire la conoscenza delle specie presenti in Maremma, con un test finale. Ai partecipanti verrà consegnato un pratico pieghevole fotografico, per l’identificazione sul campo. Nel pomeriggio seguirà un’escursione nei dintorni della città per osservare da vicino alcune specie». La partecipazione all’iniziativa è gratuita: occorre però iscriversi inviando una mail a segreteria@museonaturalemaremma.it o telefonare al numero 0564 488571. In occasione dell’evento sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio di Fondazione Grosseto Cultura, valida 365 giorni dal momento della sottoscrizione.