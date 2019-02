Dieci medaglie e tanto onore per il Nuoto Grosseto alle finali regionali di categoria

LIVORNO – Presente anche la grossetana Life Live alle Finali Regionali di Nuoto di categoria Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores, svoltesi a Livorno.

La squadra maremmana si è presentata alla manifestazione capitanata dagli allenatori Alessandro Varani ed Alessandro Del Bottegone, con gli atleti più in forma del momento, che hanno passato la selezione dei tempi limiti invernali nelle prove che si sono protratte da novembre 2018 a febbraio 2019. Complessivamente 916 atleti da tutta la Toscana, divisi per le varie categorie, hanno raggiunto l’obiettivo della partecipazione alle finali regionali e la Life Live sponsorizzata da Self Omninutrition con 12 atleti ai blocchi di partenza ha raggiunto la 13° posizione su 36 società complessive e ben 10 medaglie.

Riccardo Ferri si aggiudica 5 medaglie, oro 1500 Stile Libero, oro 400 Stile Libero, oro 400 Misti, Argento 200 Stie Libero e Bronzo 200 Misti, ha fatto da padrone nella manifestazione per la categoria ragazzi terzo anno, aggiudicandosi il premio per la migliore prestazione assoluta maschile di categoria nei 1500 SL, ed il premio di Azzurro Toscana 2018, avendo partecipato come rappresentativa Italiana nel 2018 ad una manifestazione internazionale.

Giacomo Pietrini con due stupende ed emozionanti gare conquista due ori e conferma l’imbattibilità in Toscana nei 200 Farfalla e nei 100 Farfalla, ma soprattutto scala posizioni nella classifica Nazionale e si piazza tra i primissimi posti che gli permetteranno di contendersi le finali Nazionali di Marzo a Riccione.

Gaia Truppo, la specialista femminile della Farfalla, gare nelle quali parteciperà alle finali nazionali di Riccione, sorprende positivamente tutta la squadra e soprattutto gli allenatori, conquistando due Bronzi nei 200 Stile Libero e nei 400 Stile Libero piazzandosi terza anche nella prestazione assoluta femminile di categoria, anche nei 200 SL conquista uno splendido pass per i Nazionali di Riccione.

Ultimo medagliato della Nuoto Grosseto è stato l’esuberante Capitano Marco Giordano che nella categoria Juniores strappa il bronzo nei 200 Stile, dimostrando che l’impegno porta sempre a grandi risultati e con 1,53,30 migliorando il proprio personal best nella distanza.

I punti alla squadra grossetana sono stati portati da tutti gli atleti della Life Live in particolare Francesco Ottaviani, sfiora il podio e conquista il pass per la finale nazionale dei 100 Stile Libero; bellissime prestazioni per Luca Troncone, Anna Proietti, Marta Ottonello, Marta De Luca, Riccardo Proietti, Ercoli Vittoria e Leonardo del Bottegone che si migliorano individualmente.

Tutti buoni auspici per gli atleti grossetani per la manifestazione Nazionale di Riccione di marzo, dove oltre alle gare personali saranno disputate anche due staffette maschili con Ferri-Ottaviani-Pietrini-Troncone e Proietti.