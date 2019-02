Erosione, dalla Regione oltre 2 milioni per Orbetello. Casamenti: «Berardi parlerà con Conte»

ORBETELLO – Anche il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha partecipato oggi alla riunione a Grosseto con il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi per fare il punto sui lavori contro l’erosione.

«Orbetello ha avuto il finanziamento più elevato pari a 2 milioni e 200 mila euro per tre interventi: Feniglia, Giannella e fascia Osa-Albegna – afferma Casamenti -. Dopo un mese e mezzo di lavoro continuo siamo pronti con i progetti esecutivi e la prossima settimana convocheremo la conferenza dei servizi in perfetto rispetto dei tempi concordati. È assolutamente necessario però, come ribadito anche dal presidente della Regione Rossi, il decreto del Governo per le deroghe; decreto che dopo due mesi dalla richiesta della Regione ancora non c’è stato. Per questo motivo – afferma Casamenti – ho immediatamente portato la problematica a conoscenza del senatore Roberto Berardi che domani parlerà con il presidente del Consiglio Conte».