Campionati di società, i giovani dell’Atletica Follonica brillano nel cross

CAMPI BISENZIO – Giovani follonichesi sugli scudi alla prima fase dei campionati di società di Cross. Nel bellissimo percorso ricavato nel Parco di Villa Montalvo, a Campi Bisenzio, i Cadetti dell’Atletica Follonica, tutti al primo anno di categoria, si sono messi in evidenza piazzandosi al quinto posto tra le società più forti della Toscana, con Matteo Berardi, Filippo Cappellini, Matteo Presenti, Samuele Cresti e Lorenzo Marconi.

Bahru Abbott in evidenza tra i ragazzi arriva decimo su 111 partenti, mentre Derartu Abbott e Bianca Ferraro si classificano rispettivamente nona e ventottesima su ben 137 ragazze al via. Protagonista tra le cadette Matilde Fabriani che conclude ottava il suo primo cross di 2 km. Al rientro agonistico un ottimo Gabriele Pasquini che corre la sua prima 10 km di cross. Prossimo appuntamento il 24 febbraio ad Empoli con la seconda fase dei Campionati di Società, valevole anche come campionato regionale individuale.