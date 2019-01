Disservizi, l’incontro con i vertici di Poste: «Servizio garantito o daremo il via a una class action»

MONTEROTONDO MARITTIMO – “Sui disagi nella consegna della corrispondenza, più volte lamentati dalla popolazione di Monterotondo Marittimo, il sindaco Giacomo Termine, durante un tavolo in Regione, ha incontrato i responsabili della macro area Toscana Umbra di Poste Italiane. Alla riunione ha partecipato anche il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini” a farlo sapere una nota del Comune.

“Abbiamo chiesto ai dirigenti di Poste Italiane un impegno concreto e rapido per risolvere prima possibile le problematiche che hanno portato ai numerosi disservizi riscontrati sul nostro territorio – spiega il sindaco Giacomo Termine – vogliamo tornare presto alla normalità. I dirigenti hanno ammesso che ci sono state delle difficoltà e hanno garantito che da parte di Poste Italiane saranno avviati tutti gli interventi necessari per eliminare i ritardi nella consegna della corrispondenza. Quindi, piena disponibilità dell’azienda per trovare una soluzione al problema.”

“Poste italiane dovrà rispettare quanto concordato – prosegue Giacomo Termine – ovvero che la posta venga consegnata a giorni alterni e non una volta ogni 20 giorni. Ringrazio Ledo Gori, capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana, che ha preso parte all’incontro. Come sindaci abbiamo comunque fatto presente che continueremo a monitorare la situazione e che, nel caso si presentassero anche in futuro i gravi e ripetuti problemi, riscontrati sino ad oggi, siamo pronti a procedere per vie legali promuovendo una class action contro Poste Italiane”.