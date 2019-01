Banca Tema promuove il turismo: oltre 200 operatori si incontrano per il progetto InTour

GROSSETO – «L’appuntamento con l’innovazione turistica arriva a Grosseto. È stato presentato ieri per la prima volta in Toscana presso la Fattoria La Principina il nuovo progetto InTour INnovative TOURism, lo speciale Giro d’Italia del Credito Cooperativo dedicato al Turismo» a farlo sapere Banca Tema in una nota.

«Un incontro – spiega la nota – dedicato alla formazione per operatori economici nel campo del turismo che è molto innovativo per gli imprenditori. L’iniziativa è stata organizzata da Banca Tema insieme con il Gruppo Bancario Iccrea e da Titanka, una Web Company presente da 18 anni nel settore dei servizi internet e della consulenza web.

Uno dei principali obiettivi dell’incontro è stato quello di aggiornare i titolari di hotel e di strutture ricettive su importanti innovazioni tecnologiche e sulle possibili strategie di web marketing, in modo da rimanere sempre al passo in un settore in continuo cambiamento».

«Grazie a Banca Tema, oltre 200 operatori del settore ed esponenti delle istituzioni e delle associazioni delle categorie economiche hanno potuto partecipare a questa giornata di formazione speciale. Si è posto in evidenza il ruolo che può svolgere una banca di Credito Cooperativo, che deve porsi nei rapporti con il territorio non solo come intermediario del credito ma anche come intermediario tra le persone e i soggetti imprenditoriali, per creare opportunità di crescita, scambio e conoscenza. L’utilizzo dei dati in possesso delle aziende come leva per l’accoglienza turistica e la fidelizzazione dei clienti, i benefici della marketing automation per hotel con consigli e strumenti pratici, sono stati alcuni punti approfonditi dai prestigiosi relatori presenti».

«Lo stesso Gruppo Bancario Iccrea – aggiunge la nota – ha presentato alcune offerte orientate al turismo con particolare attenzione ai sistemi di pagamento, ai finanziamenti e ai nuovi strumenti digitali dedicati a questo settore. Titanka ha effettuato una dimostrazione live di MyReply, un software automatizzato prodotto dalla stessa società, specifico per i titolari di hotel e strutture ricettive, un valido aiuto per pianificare il successo della prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare le vendite e aumentare i fatturati. Il software è in grado di gestire il processo completo di rapporto con il cliente, dalla richiesta di informazioni alla conferma della prenotazione e messaggi vari di informativa e di natura commerciale».

«Punto fermo dell’incontro è stata la necessità di valorizzazione del territorio e di integrazione e condivisione delle esperienze – conclude la nota – in modo che grazie a soluzioni innovative, a progetti ecosostenibili e al gioco di squadra di tutti gli attori presenti nel sistema economico, turistico ed istituzionale, si possa guardare con ottimismo al futuro».