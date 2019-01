La Pugilistica Argentario presente allo stage in favore delle vittime del Ponte Morandi

ARGENTARIO – Sarà presente anche una delegazione della Pugilistica Argentario composta dal tecnico federale Fpi Francesco Fiorelli e dagli atleti Dennis Schiano e Martina Picchianti allo stage “Tecniche nelle azioni tattiche al completamento della strategia negli sport del ring”, patrocinato da Regione Liguria, Provincia di La Spezia e Comune di La Spezia, il cui ricavato andrà alle vittime del Ponte Morandi di Genova, tragicamente crollato con terribili conseguenze lo scorso 14 agosto.

Questo pomeriggio dalle 15 alle 18 numerosi atleti e dirigenti di società pugilistiche e altre discipline da ring si ritroveranno allo stage organizzato dalle società spezzine Boxingclass La Spezia e Sc Virtus 1906 presso la loro sede al Palazzetto dello Sport di La Spezia. Docente d’eccezione il tecnico federale Fpi Marco Nocentini, medaglia oro al merito sportivo Coni da agonista e tecnico pluripremiato con oltre venti brevetti e tanti altri meriti.

Tutta l’Italia del ring si unirà per seguire le parole del grande atleta e maestro e contemporaneamente supportare Genova. Il ricavato delle quote di partecipazione sarà interamente devoluto al comune stesso per l'”emergenza Ponte Morandi”. In merito a questa occasione verrà rilasciato un attestato che andrà a coronare la futura palestra della Pugilistica Argentario.