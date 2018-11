Spezia liquidata dopo un inizio in salita, altra vittoria del Grosseto Handball

GROSSETO – Successo per 31-19 della Grosseto Handball sullo Spezia, nella quinta giornata del campionato di serie BM Toscana Umbria Liguria di pallamano. Una bella partita anche se in avvio i maremmani faticano a trovare la chiave di lettura dell’avversario, partendo in svantaggio e impiegando circa nove minuti a pareggiare e passare in vantaggio 5 a 4.

Incontro non facile, come pronosticato alla vigilia, e lo conferma l’andamento del gioco che consente agli spezzini di rimanere agganciati ai padroni di casa rispondendo punto a punto fino al 10 pari. Al 20′ si sblocca il Grosseto e con un break di tre reti ammutolisce le ambizioni degli ospiti. La prima frazione di gioco si conclude quindi su 15 a 12 per i maremmani.

Nel secondo tempo non c’è partita. I biancorossi indirizzati da coach Radi, prendono costantemente sempre più margine fino a concludere l’incontro col massimo vantaggio di 12 reti.

Al termine la partita si chiude 31 a 19 per il Grosseto che, in cuor suo, ha già in mente il prossimo impegnativo incontro col Poggibonsi.

Da segnalare la grande vena realizzativa di Francesco Pio Del Giudice, con più di 10 reti realizzate, l’ottima difesa schierata in campo e le sinergie di gioco sempre più rodate, grazie anche all’apporto dei giovani innesti. Con la vittoria odierna i maremmani rimangono in vetta alla classifica, con 9 punti all’attivo, appaiati pari merito sempre con UPP Poggibonsese e US Olimpic Massa Marittima.