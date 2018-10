ULTIM’ORA – Domani torna l’allerta meteo: codice arancione per temporali e vento

GROSSETO – Notizia dell’ultim’ora, il centro funzionale della Regione Toscana ha emesso una nuova allerta meteo di codice arancione per la provincia di Grosseto in particolare per temporali e vento forte per la giornata di domani giovedì 1 novembre con orario dalla mezzanotte alle 20.

Una situazione che certamente preoccupa soprattuto dopo l’ondata di maltempo che ha interessato la Maremma domenica e lunedì. Ancora sono in corso molti interventi di ripristino di edifici e strade e il maltempo non da tregua visto che l’allerta meteo viene diramata per tutta la giornata di domani.