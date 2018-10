La cultura diventa accessibile: ecco i musei “SuperAbili”

FOLLONICA – Il progetto “Musei SuperAbili”, nato per migliorare l’accessibilità e l’accoglienza per le persone con diverse disabilità nei musei della Maremma e finanziato dalla Regione Toscana, ha premiato Follonica con il riconoscimento a entrambi i suoi musei, la Pinacoteca Civica e il Museo Magma.

Professionisti ed esperti in materia di turismo accessibile di Handy Superabile hanno verificato 45 strutture tra Musei, Parchi e monumenti musealizzati, distribuiti in 19 Comuni e facenti parte della Rete dei Musei della Maremma; il progetto prevedeva anche un corso di formazione, tenuto da Stefano Paolicchi, presidente di Handy Superabile, rivolto ai direttori ed operatori dei musei della Maremma sull’accessibilità e sulla conoscenza degli strumenti e dei sistemi di comunicazione e di accoglienza per i visitatori con diverse disabilità.

“E’ un riconoscimento davvero importante – afferma l’Assessora Barbara Catalani – questo che è stato riconosciuto ai nostri musei, anche perché i report del progetto sono stati pubblicate sul sito handysuperabile.org , al quale accedono sia operatori turistici che direttamente persone con disabilità che cercano informazioni certificate per programmare i loro viaggi”.

“Sapere di poter contribuire nelle loro scelte – conclude l’Assessora – anche da un punto di vista culturale, ci stimola a proseguire negli obiettivi di questa Amministrazione di inclusione e solidarietà senza rinunciare a spazi e progetti culturali condivisi”