New entry nella Pro Loco: nel direttivo arriva un giovane imprenditore esperto di turismo

ORBETELLO – Riccardo Mandragola, giovane imprenditore laureato in scienze del turismo entra a far parte della Pro Loco lagunare, inserendosi all’interno di un direttivo recentemente rinnovato.

«Dopo la partenza del nuovo mandato per la Pro Loco lagunare e aggiustato il tiro – fa sapere una nota della stessa Pro Loco – abbiamo ritenuto necessario incrementare le forze; chi meglio di un giovane orbetellano laureato nel settore turistico come Riccardo Mandragora, classe 82, occupato nel noto negozio di famiglia di vendita-noleggio biciclette in via v. veneto».

«Ci aspetta un grande lavoro per questi ultimi mesi del 2018 – chiarisce la nota – in quanto oltre a chiudere il nostro programma dobbiamo lavorare sodo per preparare quello del 2019, che vogliamo consrgnare al comune entro la metà di gennaio, in vista anche del giro d’Italia. Riccardo entra come consigliere e si occuperà prevalentemente del sito/blog , dei social, rivedendoli si dalle radici, oltre alla promozione che ci compete. Come tutti, avrà il suo compito nell’organizzazione degli eventi».

«Per concludere chiediamo ai giovani orbetellani di essere più vicini alla Pro Loco – chiude la nota – per cercare di rendere più vivo il nostro paese. Le cose da fare sono tante e ci sono tante possibilità, quindi riuscendo a creare un bel gruppo riusciamo a portare infondo più iniziative».