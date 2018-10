Basket, big match per la Gea: esordio casalingo contro l’imbattuto quintetto di Asciano

GROSSETO – Debutto casalingo in serie D domenica alle 18, al Palasport di via Austria, per la Gea Basketball Grosseto, impegnata contro la Banca Cras Asciano. Per i ragazzi di Pablo Crudeli, reduci dalla sonante affermazione sul parquet del Biancoverde Firenze, è un esame di maturità importante.

Il quintetto senese guidato da Riccardo Locatelli è ancora imbattuto dopo cinque incontri ufficiali: quattro in Coppa Toscana, compreso quello che ha garantito la qualificazione alla Final Four, e quello interno contro il Publinfo Firenze 2, battuto per 94-73. Miglior realizzatore dei senesi nell’Opening Day è stato tra l’altro Alessio Sabia con 24 punti, lo stesso bottino di Matteo Perin, il migliore tra i biancorossi.

La Gea si presenta insomma per la prima volta davanti al proprio pubblico per un incontro di cartello, contro un avversario che ha rinforzato l’organico (sono arrivati Mucci dalla Mens Sana e Falchi dalla Virtus Siena) per guadagnarsi nuovamente un posto nei playoff.

«Sarà un bel test – dice il coach della Gea Pablo Crudeli – l’Asciano si sta confermando una buona squadra. Lo rispettiamo, ma il nostro obiettivo è conquistare la vittoria. Stiamo crescendo grazie al buon lavoro che facciamo durante la settimana».

I grossetani si presentano a questo big con la stessa formazione che ha espugnato il PalaCoverciano con una bella prova di carattere e cambiando marcia negli ultimi venti minuti. Prosegue purtroppo l’assenza per motivi di lavoro di Mattia Contri, mentre tra i dodici, insieme a Giovanni Piccoli, c’è la novità assoluta Cesar Bocchi, classe 2001, ala. Il giocatore, che farà parte dell’under 18, è rientrato da qualche mese a Grosseto dal Perù (paese di origine della mamma), dove ha continuato a praticare basket, dopo aver mosso i primi passi nel minibasket sotto la guida di Luciano Monaci.

Le formazioni

GEA BASKETBALL: Canuzzi, Bocchi, Zambianchi, Perin, Romboli, Morgia, Furi, Ricciarelli, Santolamazza, Roberti, Piccoli, Tattarini. All. Crudeli, ass. Faragli.

BANCACRAS ASCIANO: Falcai, Falchi, Fatucchi, Carapelli, Sabia, Frati, Mucci, Casini, Savelli, Losigo L., Losigo R, Benocci. All. Locatelli, Ass. Guerrini e Mariotti.