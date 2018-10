Senza telefono e internet: il sindaco scrive alla Regione «Presto la banda ultralarga»

SORANO – «In più occasioni nel territorio comunale si sono verificati guasti e comunque disservizi nella rete della telefona fissa e nei collegamenti internet con gravi disagi per gli utenti (emblematica la situazione che si è verificata negli ultimi giorni a Castellottieri)» Carla Benocci, sindaco del comune di Sorano, interviene sui problemi nelle frazioni.

«A questo si aggiunge che la copertura della telefonia mobile è minima se non del tutto assente in diverse zone e la stessa banda larga non sempre funziona con la velocità e le caratteristiche previste – prosegue la nota -. Una situazione preoccupante alla quale fa riscontro una notizia positiva: l’inserimento dei comune di Sorano nell’elenco dei sessantacinque comuni della Toscana in cui è previsto a breve l’avvio dei lavori per la banda ultralarga».

Sulla base delle numerose segnalazioni e delle proteste di molti cittadini il sindaco Carla Benocci ha scritto all’assessore regionale allo sviluppo tecnologico e alle comunicazioni Vittorio Bugli al quale ha chiesto di «attivarsi per l’urgente apertura di un confronto con il supporto della Regione con Tim-Telecom e con gli altri operatori della telefonia mobile per individuare possibili e necessarie soluzioni alle criticità che si sono ripetute e che hanno determinato isolamenti non accettabili».