Oltre 100 Z3 al 29esimo raduno: i proventi dell’iniziativa vanno alla scuola colpita dal sisma

MASSA MARITTIMA – Grande successo di partecipazione per la 29° edizione del raduno Z3mendi, unico club italiano esclusivo per appassionati di Bmw Z3, svoltosi sabato e domenica tra Massa Marittima, Larderello e Lajatico: i proventi dell’iniziativa sono stati donati alla Fondazione Andrea Bocelli per l’apertura della nuova scuola di Sarnano a Macerata, nell’area colpita dal sisma.

All’iniziativa, quest’anno intitolata “Evergreen” con il patrocinio della Regione Toscana, hanno partecipato oltre 100 mezzi provenienti da diverse aree del territorio regionale e nazionale.