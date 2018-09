Alto rischio incendi: torna il divieto assoluto di accendere fuochi. Ecco fino a quando

SCARLINO – La Gestione Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino”, comunica che, ai sensi della “Legge Forestale della Toscana”, viene ristabilito un periodo ad alto rischio incendi, dal 27 Settembre al 10 ottobre 2018 su tutto il territorio regionale.

In tale periodo valgono gli stessi divieti di abbruciamento dei residui vegetali (agricoli e forestali) ed accensione fuochi del periodo luglio/agosto. Si ricorda che in tale periodo vige il divieto assoluto di qualsiasi tipo di abbruciamento; non è consentito, pertanto, intraprendere attività di abbruciamento, indipendentemente da orari e da distanze dal bosco.