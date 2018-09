Raccolta porta a porta a Magliano in Toscana: al via da venerdì 28 settembre la consegna dei sacchi del porta a porta

MAGLIANO IN TOSCANA – Prenderà il via domani, venerdì 28 settembre la consegna alle famiglie residenti nelle zone interessate dalla raccolta domiciliare dei rifiuti del comune di Magliano in Toscana della fornitura dei sacchi di raccolta. Per ritirare la dotazione (composta da 200 sacchi per la frazione organica e 100 sacchi per l’indifferenziato) è necessario presentarsi a uno dei punti di consegna di Sei Toscana che saranno aperti:

Venerdì 28 settembre, dalle 8:30 alle 13 presso la Sala del Consiglio Comunale, via XXIV maggio a Magliano per i residenti a Magliano zona 1 e 2.

Giovedì 4 ottobre, dalle 8:30 alle 13 presso il Centro abitato di Pereta (Porta di Pereta) per i residenti nelle zone di Pereta Centro e zona di campagna 3A (Pereta est, Pereta ovest).

Venerdì 5 ottobre, dalle 8:30 alle 13 presso il Centro di raccolta comunale di Magliano (località Banditella, SP 94) per i residenti nelle zone di campagna 3A-3B-3C (Sant’Andrea, Colle di Lupo, Banditella, La Carlina, Poderone di Magliano, Sterpeti).

Venerdì 12 ottobre, dalle 8:30 alle 13 in piazza Cappellini a Montiano per i residenti a Montiano zona 1, 2 e zona di campagna 3D (Maiano Lavacchio, Collecchio, Cupi).

I cittadini e i titolari di attività commerciali che non potranno recarsi ai punti di consegna nei giorni indicati, potranno ritirare la dotazione direttamente al centro di raccolta comunale in località Banditella, SP 94, a partire da venerdì 19 ottobre, tutti i venerdì dalle 8:30 alle 12:30 .