GROSSETO – In 500 da ogni parte della Toscana e non solo per gridare forte “no al raduno di CasaPound a Grosseto”. Si sono ritrovati in città, in piazza della stazione, i militanti antifascisti riuniti per marciare insieme nel corteo organizzato da Maremma Antifa, il collettivo nato da qualche mese per difendere i valori dell’antifascismo e dell’antirazzismo. Gli stessi valori che oggi sono stati celebrati dai cori e dalle bandiere della manifestazione organizzata a Grosseto, da piazza Marconi al parco di via Giotto passando per via Matteotti e sfiorando il centro storico dove contemporaneamente l’Anpi aveva organizzato un’altra iniziativa di contrasto al fascismo e al razzismo.

Ragazzi giovani, grossetani e non, che hanno sfilato pacificamente lungo le strade della città accompagnati da un’imponente servizio di sicurezza garantito dalle forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri, impegnati a terra con decine di uomini e supportati in cielo dall’elicottero.

di 39 Galleria fotografica Manifestazione Antifa settembre 2018









Tra i presenti oltre ai ragazzi di Maremma Antifa erano presenti anche il segretario del Partito Comunista dei Lavoratori Marco Ferrando e i rappresentanti di Rifondazione Comunista e Potere al Popolo.

—