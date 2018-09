FootGolf: in Maremma la tappa conclusiva del campionato italiano

GAVORRANO – Il campionato italiano di FootGolf 2018 volge al termine e lo fa chiudendo con la sesta e ultima tappa in Maremma con due giorni di sport di alto livello da non perdere. Infatti, il prossimo fine settimana nella cornice del golf club Il Pelagone si giocheranno le fasi finali del campionato italiano, validi come Fifg 250 del World Tour 2018, ai quali saranno presenti tutti i big del quadro nazionale per giocarsi l’accesso al mondiale di Marrakech in programma per dicembre 2018.

Venerdì 7 (giornata della prova campo), sabato 8 e domenica 9, a darsi battaglia sulle 18 buche del Golf Club Toscana, saranno i migliori footgolfers della penisola con oltre 260 gli iscritti provenienti da tutta Italia che si contenderanno l’accesso al mondiale. Tra i partecipanti ci saranno anche i giocatori di casa Samuele Bogi, Paolo Matteini, Antonio Melillo, Maurilio Ceccherini e Giacomo Fillini, che nell’occasione vestiranno i colori del Team Livorno e senza dubbio venderanno cara la pelle per dare filo da torcere ai molti big che scenderanno in Maremma.

Ecco il programma completo dei due giorni:

Venerdì 7 settembre

14.00 – 19.00 Prova campo

Sabato 8 settembre (day 1)

7.30 – 15.00 Registrazione atleti

8.30 – 18.00 Gara individuale e squadre, 6° Tappa (partenze da buca 1 ogni 7/8 minuti) Domenica 9 Settembre (day2)

08.30 – 20.00 Gara individuale e squadre, 6° Tappa (partenze da buca 1 ogni 7/8 minuti) 20.00 – 20.30 Premiazioni gara e campionato individuale ed a squadre.