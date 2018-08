Sanità, nuovo servizio all’ospedale: nasce il punto accoglienza dell’Unione Italiana Ciechi

ORBETELLO – «Da martedì 2 settembre, sarà operativo e a disposizione di tutti i cittadini un punto di prima accoglienza presso il presidio ospedaliero di Orbetello, attivato dall’UICGR, al fine di fornire un servizio più capillare sul vasto territorio provinciale» a farlo sapere è la Asl in una nota.

«Si rafforza la preziosa collaborazione tra Asl Toscana sud est e l’associazione UICGR, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Grosseto – dice la nota – ogni 1° e 3° martedì del mese, nella sala riunioni dell’ospedale, i volontari dell’associazione saranno presenti per un’ora, dalle ore 9.30 alle 11 circa, per fornire informazioni e supporto a chiunque lo richieda».

«Il ruolo delle associazioni è sempre fondamentale e rappresenta realmente un valore aggiunto per i servizi sanitari perché con il loro impegno danno completezza al nostro operato – dichiara il dottor Angelo Balestrazzi, direttore Uoc Oculistica – La collaborazione con l’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti di Grosseto è ormai consolidata e si declina su più livelli, dall’aspetto informativo e divulgativo come la funzione dello sportello che partirà a Orbetello a quello di attività di screening come accade nella gestione sinergica dell’ambulatorio per gli ipovedenti. E’ quindi assolutamente meritoria la realizzazione di questa iniziativa che sarà d’aiuto ai cittadini che presentano patologie oculistiche e ai loro familiari per conoscere ed essere indirizzati verso i percorsi di cura più appropriati all’interno dell’ospedale».

«Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità della Direzione della Asl Toscana sud est – afferma Ivo Massai, presidente Unione italiana ciechi e ipovedenti del a provincia di Grosseto – che ha immediatamente recepito la nostra richiesta. I servizi forniti dall’UICGR sono molti: consulenza e assistenza scolastica e tiflologica per bambini e ragazzi con minorazione visiva con fornitura di appositi ausili, consulenza su ausili parlanti e tiflologici per adulti e anziani, per favorire l’autonomia nella loro quotidianità, servizi di patronato per la presentazione di domande di riconoscimento di invalidità, cecità, handicap, ecc, prenotazione per progetti riabilitativi individuali, avviamento al lavoro dei ciechi e degli ipovedenti. Chi è interessato può contattarci per fissare un appuntamento ai seguenti numeri: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 al numero 0564 410587, martedì e giovedì, dalle ore 9 alle 12, al numero 339 6822764».