Tiro con l’arco, a Grosseto i prossimi campionati regionali outdoor

GROSSETO – C’è fermento sul campo di tiro Lucio Parigi di via Lago di Varano. La Compagnia Maremmana Arcieri sta mettendo a punto l’evento sportivo in programma domenica 9 settembre, ovvero il campionato regionale outdoor, organizzato con il patrocinio del Comune di Grosseto. Per l’occasione saranno schierati 40 bersagli per un massimo di 160 atleti partecipanti, appartenenti a tutte le classi e categorie di arco olimpico e compound.

A partecipare saranno i grandi e piccoli arcieri provenienti da tutta la Toscana che si batteranno sulla linea di tiro, nelle distanze comprese tra i 25 e i 70 metri, sotto la direzione di gara degli arbitri Paolo Landucci e Luciano Tassini. In palio il titolo di campione regionale del 2018, sia a livello individuale che a squadre. La lista dei qualificati, secondo i criteri del Comitato regionale Toscana, prevede che se ci saranno ancora posti disponibili, verranno accettate, fino al 5 settembre, iscrizioni fuori competizione anche da parte di atleti provenienti da altre regioni, mentre la lista finale sarà pubblicata il 6 settembre.

Il programma di gara prevede il raduno e l’accreditamento per le 8 , seguirà la cerimonia di apertura che introdurrà l’inizio dei tiri a partire dalle 9. Dopo le qualifiche della mattina e le premiazioni di classe, nel pomeriggio gli arcieri si sfideranno negli scontri individuali e a squadre. La giornata si concluderà con l’assegnazione dei titoli assoluti e la cerimonia di chiusura per salutare gli atleti e il pubblico. Per la terza volta Grosseto sarà al centro della Toscana per quanto riguarda il tiro con l’arco. La Compagnia Maremmana Arcieri, infatti, ha messo insieme il tris organizzativo dopo le precedenti esperienze risalenti al 2003 e al 2010, sempre nel mese di giugno.

In Maremma, per questo evento sportivo, sono attesi un buon numero di partecipanti, oltre agli accompagnatori e agli spettatori. Anche per questo atleti e soci della compagnia grossetana sono già nel pieno degli allenamenti e dei preparativi, con la voglia di garantire una giornata di sport all’insegna delle emozioni e del divertimento.