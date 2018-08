Sulla spiaggia arrivano i cestini per i mozziconi di sigarette. Ecco come segnalare i disservizi

FOLLONICA – Grazie a un progetto sviluppato in collaborazione con 6 Toscana sono stati installati alla spiaggia di levante, quartiere Senzuno, contenitori porta mozziconi di sigarette e nuove pedane di accesso alla spiaggia per i portatori di handicap.

“Recependo una proposta di buon senso arrivataci dagli abitanti del quartiere – afferma il sindaco Andrea Benini – in collaborazione con Sei Toscana, sono state allestite nuove pedane che da via Goito e via San Martino si ricongiungono con la lunga pedana di via Solferino, l’unica ad oggi con accesso specifico”.

Nell’occasione sono anche stati posizionati nell’area alcuni porta mozziconi. I porta mozziconi, verranno presto allestiti anche in altre spiagge di Follonica, sono un invito ai follonichesi e ai bagnanti a non gettare le cicche sulla sabbia.

“Si tratta di un’ulteriore azione di sensibilizzazione per un utilizzo rispettoso del nostro litorale – aggiunge l’assessore aggiunge con delega alle politiche del mare Alberto Aloisi – per smaltire le cicche, in natura, servono molti anni, per questo abbiamo voluto questa campagna in collaborazione con Sei Toscana, perché tenere pulito il litorale è fondamentale. Grazie a questo progetto, la spiaggia di Levante e la play area “Alessio Galgani” hanno servizi migliori e anche il decoro ne ha guadagnato.”

SEI Toscana si è attivata con l’indirizzo email spiaggefollonica@seitoscana.it, al quale poter inviare segnalazioni relative al litorale della città del golfo.