Basket, “33 BK streetball 2018”: la Maremma protagonista del torneo nelle Marche

GROSSETO – Nicolas Battaglini, promettente play classe 2003 della Gea Grosseto, nella scorsa stagione in prestito alla Mens Sana Siena Academy, ha vinto la finale nazionale under 16 del “33 BK streetball 2018” che si svolto a San Benedetto del Tronto.

Battaglini è arrivato nelle Marche dopo aver vinto la fase toscana del circuito di Giacomo “Jack Galanda”, disputata ad Arcidosso, organizzata dai Boars). Il team neo campione che ha trionfato sul Monte Amiata, i “Ringo Boys”, composto anche da Nicolò Creta, Luca Fabiani e Enry Mistral (portacolori del One Team Forlì), ha avuto la meglio di Catania, arrivata imbattuta alla finale (ha vinto 7-6 con i Ringo Boys nelle eliminatorie), e San Benedetto.

Una bella soddisfazione per il play grossetano che, insieme ai suoi compagni di squadra, strada facendo ha eliminato le formazioni di Firenze, Recanati e Roseto. Arcidosso è salito comunque sul podio anche negli under 18, con la squadra “Fette biscottate” che ha perso solo la finale con Brindisi. Al terzo posto Caserta. Gli RFC under 14 hanno invece concluso con un onorevole quarto posto.