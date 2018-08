Controlli sulle strade, raffica di multe e 39 patenti ritirate: alcuni conducenti positivi ad alcol e droga

GROSSETO – «Controlli della Polstrada nel fine settimana: ritirate 39 patenti e sottratti più di mille punti» a farlo sapere una nota della Polizia Stradale, che illustra i risultati dei controlli eseguiti in tutta la Toscana durante il fine settimana.

«E’ di 1.287 veicoli controllati e 1.412 persone identificate il bilancio dell’operazione svolta lo scorso fine settimana dalla Polizia Stradale in Toscana sulle principali arterie della regione – illustra la nota – il dispositivo è stato attuato su input della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, al fine di prevenire gli incidenti dovuti alla distrazione, nonché dall’assunzione di alcool o droghe».

«Sono state impiegate 215 pattuglie – conclude la Polstrada – che hanno ritirato 39 patenti e 26 carte di circolazione, defalcando 1.090 punti. Le multe contestate sono state 654, mentre gli interventi di soccorso 227. In 7 sono risultati positivi all’etilometro, mentre 2 anche agli stupefacenti. Nei confronti di tutti, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti, la Polstrada ha disposto il ritiro della patente ai fini della sua sospensione. Per i conducenti positivi al drug-test nei prossimi giorni saranno effettuate le controanalisi presso i laboratori di Roma. Tra i denunciati anche un cittadino russo che guidava con una patente falsa».