Basket, il calendario dei campionati: ecco tutti gli impegni degli atleti della Gea

GROSSETO – Iniziano ad arrivare i calendari che scandiranno l’anno sportivo: gli atleti della Gea torneranno in campo tra settembre e ottobre.

«Comincia a prendere corpo anche la stagione della formazione femminile della Gea – dice la società in una nota – iscritta al campionato di serie C. Le ragazze biancorosse, allenate da David Furi, inizieranno a lavorare il 1° settembre, mentre ad ottobre scatterà il campionato. La Sanitara Ortopedica Gea è reduce da una stagione straordinaria, la più bella di sempre, con un secondo posto in regular season alle spalle della corazzata Global Cargo Prato (promossa in serie B) e un’eliminazione in semifinale per mano della Pielle Livorno. In attesa di definire il roster grossetano, il presidente Furi ha anticipato una novità: le gare casalinghe di Nalesso e compagne verranno disputate al Palasport di vis Austria il sabato alle 18. Una location più confortevole per gli appassionati, che hanno seguito con entusiasmo l’entusmante cammino dello scorso torneo. La Fip Toscana ha intanto ufficializzato il girone di serie C. Ci sono le new entry Figline e A. Galli Basket che prendono il posto della promossa Prato e della retrocessa Castelfiorentino. Le dieci partecipanti al campionato 2018-2019: Gea Basketball Grosseto, Pall. Piombino, Nuovo Basket Altopascio, Basket Don Bosco Figline, Pall. Femminile Viareggio, A. Galli Basket, Pielle Livorno, Baloncesto Firenze, Quartiere 5 Firenze, Pallacanestro San Miniato».

«Il comitato regionale della Federpallacanestro ha fissato le date della nuova stagione di serie D – prosegue la nota – Si partirà l’8-9 settembre con il primo turno della Coppa Toscana open, riservata quest’anno solo alle formazioni di serie D. Il calendario prevede la disputa di altri due turni eliminatori, il 12-13 settembre e il 15-16. Il 22-23 settembre sono in scaletta i quarti di finale, mentre le Final Four sono state messe in calendario il 5-6 gennaio 2019.

Il campionato di serie D scatterà invece tra sabato 29 e domenica 30 settembre con la disputa della prima giornata. La Fip Toscana ha previsto una sosta natalizia dal 24 dicembre al 10 gennaio. L’inizio dei playoff è fissato per il 5 maggio 2019.

La Gea Basketball, settima classificata nella passata stagione ed eliminata in tre partite dal Basket Calcinaia nei quarti di finale, inizierà a lavorare con il nuovo coach Pablo Crudeli dal 13 agosto: s’inizierà con un allenamento di conoscenza del gruppo poi dal 20 agosto prenderà la preparazione vera e propria. Dopo i ritorni di Jacopo Roberti e Matteo Perin la campagna acquisti è praticamente chiusa».