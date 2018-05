Amministrative2018 Strada di Cupi, Cinelli: «Grazie a noi sarà sicura»

MAGLIANO IN TOSCANA – «Il buon governo è un dato di fatto anche in Maremma: competenza e voglia di fare sono requisiti che caratterizzano alcune Amministrazioni come quella di Grosseto, ad esempio. Magliano, quando sarò sindaco, potrà vantare un sistema di relazioni istituzionali utili ai nostri concittadini» a parlare è Diego Cinelli, candidato a sindaco lista civica “Magliano Comune Aperto”.

«Un sistema che abbiamo già attivato – dice Cinelli – come dimostra l’incontro di ieri con l’assessore al Comune di Grosseto, Riccardo Megale. Al centro dell’incontro lo stato in cui versa la strada di Cupi, i cui primi 600 metri ricadono sotto la giurisdizione grossetana. Ebbene, grazie al nostro intervento,il Comune di Grosseto si è impegnato in una serie di lavori per la messa in sicurezza della strada. Presenti alla delegazione anche Mirella Pastorelli, Nadia Fedeli e Camilla Mancineschi, preziose candidate nella mia lista».

«Questo rapporto stretto ed efficace con il Comune e la Provincia di Grosseto – conclude il candidato – a Magliano può essere assicurato solo con una Amministrazione guidata dalla Lista Magliano Comune Aperto».