Rifiuti del mercato in acqua: «Investiremo per risolvere il problema entro giugno»

ORBETELLO – «Prosegue ininterrotto il lavoro dell’assessorato ambiente e rifiuti» a parlare è l’assessore lagunare, Luca Minucci, che dal proprio profili Facebook, fa il punto sugli interventi fatti e da fare in materia di salvaguardia ambientale e rifiuti.

«Pompe di sollevamento – illustra Minucci per punti – assieme al Comune di Monte Argentario si è arrivati ad un accordo, con Regione Toscana e Ministero dell’ambiente per un intervento importante, atto a ridurre a zero l’odore che proviene da queste stazioni. Spiagge: è attivo dal mese di Aprile, il servizio di pulizia manuale degli arenili, l’amministrazione ha completato anche la procedura semplificata di V.INC.A e crediamo di poter affermare che, entro il mese di maggio, saranno posizionati anche i contenitori di raccolta dei rifiuti».

«Life for silver coast: prosegue la fase istruttoria e progettuale – dice l’assessore – con il nostro comune in prima fila per portare già dal prossimo anno importanti novità alla mobilità locale. Rifiuti: sono in consegna in questi giorni le guide per una corretta raccolta differenziata, unite all’affissione della campagna contro gli abbandoni. Prosegue anche l’iter per arrivare, entro ottobre, all’approvazione del piano di riorganizzazione dei servizi. Obiettivo dichiarato moltiplicare la percentuale di raccolta differenziata e abbassare l’imposta Tari».

La novità è quella relativa al mercato rionale del sabato, che si svolge a Neghelli in località “La Spiaggetta” e che, nel tempo, ha sollevato roventi polemiche a causa dei sacchetti di plastica e dei residui di imballaggio delle merci che, puntualmente, finiscono in Laguna, principalmente a causa del vento, ma non solo.

La questione era tornata alla ribalta sui social non più tardi della settimana scorsa, suscitando nuovamente l’appello della cittadinanza affinché l’Amministrazione ponesse gli opportuni correttivi.

«Per quanto riguarda il mercato – conclude Minucci – con la Giunta di domani, sarà istituito specifico capitolo di bilancio che permetterà all’Ente di attivare il servizio di contenimento dei rifiuti, affinché non finiscano più nella nostra amata Laguna. Obiettivo fissato è vederlo attivo entro il mese di giugno».