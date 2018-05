La festa della ritmica con il memorial Brozzi-Infantino: in 300 al palasport di via Austria

GROSSETO – Una giornata di festa con la ginnastica ritmica targata Uisp a Grosseto. Al palasport di via Austria doppio appuntamento: la mattina il campionato provinciale I Centri di ritmica, nel pomeriggio i tradizionali memorial Manlio Brozzi e Valentina Infantino, giunti rispettivamente alla ventesima e alla diciottesima edizione.

Al campionato I Centri, una novità per il comitato Uisp, hanno partecipato le tre società che si occupano di ginnastica ritmica a Grosseto: Ginnastica Grifone, Barbanella Uno e Artistica Grosseto. In gara 70 atlete, un buon risultato per una manifestazione che sicuramente verrà riproposta.

Ottima, come sempre, la risposta per i due tornei di ritmica che hanno richiamato oltre 230 ginnaste provenienti da tutta la Toscana. Il trofeo Manlio Brozzi, a squadre, ha visto imporsi la società Campomarte, che ha preceduto Artistica Grosseto, Ginnastica Grifone. Nel memorial Valentina Infantino, a coppie, successo per Casentinese, davanti a Ginnastica Grifone e Campomarte.

Le tre manifestazioni sono state ben organizzate dalla società Ginnastica Grifone che, in collaborazione con la lega ginnastica Uisp, ha portato un buon numero di spettatori al palasport di via Austria.