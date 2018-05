Castiglione quarta in Toscana per presenze turistiche: è la prima della provincia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Castiglione della Pescaia si conferma al 4° posto in Toscana per presenze turistiche con 1 milione e 362 mila presenze (ossia i giorni di permanenza sul territorio), dopo Firenze, Pisa e Montecatini Terme. Un risultato particolarmente importante per una terra che vive di turismo «Un ringraziamento – afferma il sindaco Giancarlo Farnetani – va al sistema delle imprese della ricettività e dei servizi del nostro territorio».

Un dato, quello del 2017, in linea con il 2016: anche due anni fa Castiglione era stato il comune della nostra provincia in cui si era avuto il maggior numero di presenze (1.398.244), e il secondo come arrivi (210.313, secondo solo a Grosseto). Aprile 2017 poi aveva fatto registrare un vero e proprio record, con un +108% rispetto al 2016 e oltre 70 mila presenze.

Buone performance anche per Orbetello (che si piazza al sesto posto con 1 milione e 110.450 presenze) e Grosseto che segue con 1 milione e 84.381 presenze. 18esima Follonica con 573.494 presenze.

I dati sull’andamento del turismo toscano nel 2017 sono stati presentati in Regione, e sono stati elaborati da Irpet (Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana) e dalla società SL&A turismo e territorio.