GROSSETO – Sono quattro i Comuni maremmani che il 10 giugno andranno al voto per eleggere i nuovi sindaci e i nuovi consigli comunali. Le elezioni amministrative si terranno a Gavorrano, Magliano in Toscana, Monte Argentario e Semproniano. Alle urne sono chiamati circa 25 mila maremmani e le liste in campo sono 12.

Gavorrano: sono cinque le liste presenti alle amministrative. Si tratta di un record per il Comune di Gavorrano che in passato aveva avuto al massimo quattro liste in competizione (elezioni 2011). Andiamo a scoprire quali sono liste e candidati.

Di Curzio Sindaco – candidato sindaco: Gaetano Di Curzio – Candidati consiglieri: Alessandra Bocelli, Roberta Grazioli, Michela Magnaricotte, Katia Rosa Napolitano, Paola Vincenti, Nils Dyken, Lucio Galassi, Maurizio Galeotti, Riccardo Maestrini, Walter Masini, Giacomo Signori, Andrea Maule

Gavorrano per Elisabetta Iacomelli – candidato sindaco: Elisabetta Iacomelli – Candidati consiglieri: Mariano Salvadori, Andrea De Sensi, Ester Tutini, Alessia Massai, Paolo Lanzone, Grazia Lucattini, Luigi Annese, Manuele Demi, Giulia Macii, Vico Cerretti, Sabrina Ramazotti, Stefano Sartori.

Gavorrano Progressista – candidato sindaco: Andrea Biondi – Candidati consiglieri: Francesca Barghiacchi, Giorgia Bettacini, Fabio Ferrini, Gianluca Giorgi, Giuseppe De Biase, Giulio Querci, Silvia Rossetti, Serena Rossini, Jacopo Sabatini, Daniele Tonini, Stefania Ulivieri, Massimo Vigni.

Lista Farruggia – candidato sindaco: Daniel Pertusati. Candidati consiglieri: Ilaria Krismer, Tommaso Rabissi, Samuele Meloni, Alessio Andreoni, Chiara Mellini, Rudi Pedrini, Paolo Salvadori, Fabiano Dondoli, Gianni Bernardini, Pietro Lanzone, Antonella Farruggia, Ilaria Sodi

Movimento Gavorrano Bene Comune – candidato sindaco: Patrizia Scapin. Candidati consiglieri: Sophia Melillo, Nadia Giuntoli, Gioia Pinzi, Ettore Rossi, Mauro Lorenzini, Letizia Tanzini, Cesare Maria Martini, Nicola Menale, Francesca Ciucci, Maurizio Sani, Tommaso Rabiti, Sandro Signori.

Magliano in Toscana: in questo caso la sfida è un testa a testa e le liste in campo sono due. Magliano torna al voto dopo un anno di commissariamento. Andiamo a scoprire quali sono liste e candidati.

Magliano Comune aperto – candidato sindaco: Diego Cinelli – Candidati consiglieri: Marco Perugini, Fabrizio Goracci, Nicola Guerra, Massimiliano Guidi, Doriana Melosini, Cecilia Cretaio, Nadia Fedeli, Mirella Pastorelli, Alessandro Andrei, Giorgio Cellini, Camilla Mancineschi, Amanda Vichi.

Uniti con Giancarlo Tei – candidato sindaco: Giancarlo Tei – Candidati consiglieri: Daniele Biagi, Domenico Poli, Giada Gobbi, Gianluca Vignoli, Anna Staccone, Alessandro Giannini, Davide Moroni, Alessandro Goffredo, Simona Marinelli, Gianfranco Pastorelli, Alessandro Caporali, Lorella Tronchi.

Monte Argentario – Nel Comune più grande al voto in termini di popolazione la sfida è a tre. Andiamo a scoprire quali sono liste e candidati.

#ForzaAgentario Priscilla Schiano – candidato sindaco: Priscilla Schiano – Candidati consiglieri: Arturo Cerulli, Fabrizio Arienti, Walter Capitani, Michele Lubrano, Silvia Ferrini, Alessandro Roncolini, Chiara Orsini, Alessandro Lucignani, Simona Caravagna, Amy Di Maggio, Eleonora Greco, Franco Loffredo, Amalia Porrazzini, Elisabetta Rinaldi, Michele Vitiello, Carla Longobardi

Argentario Il Progetto – candidato sindaco: Luigi Scotto – Candidati consiglieri: Giuseppe Trombì detto Pepé, Gianluca Bracci, Martina Caiazzo, Antonello Careddu, Lidia Capezzuoli, Armando di Fraia, Francesca Grieco, Christian Gullaci, Sergio Pennisi, Emilio Picchianti, Vania Rocchini, Barbara Terramoccia, Susanna Anastasia detta Susy, Massimo Fiorentini, Angelo Sclano, Paola Sclano

Proposta Comune – candidato sindaco: Franco Borghini – Candidati consniglieri: Azelio Bagnoli, Giuseppe Sordini, Katia Bianchi in Nieto, Cecilia Costagliola, Vincenzo Erasmo Quondam, Riccardo Alocci detto Riccardino, Francesca Ballini, Alessandra Chiocca, Mirko Costaglione, Alessio Costanzo detto Bettega, Santi Dubbiosi detto Pappone, Alessandra Fanciulli, Marcella Fantaccini detta Astemia, Antonella Galatolo, Brunella Loffredo, Michele Vaiani detto Pastarella

Semproniano – È il comune più piccolo che va al voto tra i quattro Comuni maremmani. Qui la sfida è tra due liste e due candidati entrambi già ex sindaci di Semproniano.

Uniti per Semproniano – candidato a sindaco: Alfonso Cavezzini – Candidati consiglieri: Olga Bianchi, Roberto Bianchi, Orietta Brinzaglia, Alessandro Caso, Simone Falzarano, Anna Maria Iodice, Vittorio Mattoli, Lorenzo Oneto, Isoliero Scalabrelli, Giuseppe Tocci.

Semproniano bene comune – candidato a sindaco: Luciano Petrucci – Candidati consiglieri: Katia Barzagli, Alessia Corchia, Monica Cordovani, Gianluca D’Ubaldo, Lucio Leoni, Marco Margiacchi, Vincenzo Pirlo, Sara Scaramucci, Anna Maria Cristina Visone in Ponzuoli, Danilo Zammarchi