Cooking quiz: l’alberghiero di Massa Marittima terzo alla finale nazionale

RECANATI – Si è conclusa venerdì la finale nazionale Cooking quiz 2018. Dopo un road show che ha toccato le principali località italiane e ha coinvolto 45 Istituti Alberghieri gli studenti finalisti si sono dati appuntamento a Loreto per tre giorni all’insegna della cultura, di eventi formativi e anche di divertimento. Un grande successo della regione Marche nella promozione del territorio.

I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì ed hanno subito iniziato i loro primi tour a Loreto e Recanati. La giornata conclusiva della Finale è iniziata con uno show cooking dello chef stellato Errico Recanati.

Poi è arrivato il momento più atteso: la gara finale per decretare i campioni d’Italia degli indirizzi cucina e sala. La classe quarta C dell’Istituto Buontalenti di Firenze si è aggiudicata la vittoria per l’indirizzo Sala mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della quarta dell’Istituto Casagrande – Cesi di Terni. L’Istituto Alberghiero Lotti di Massa Marittima si è aggiudicato il terzo posto a livello nazionale per l’indirizzo “Cucina”.