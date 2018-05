GROSSETO – Dame, nobildonne e nobiluomini e poi il granduca Leopoldo II di Lorena e la granduchessa. Così Follonica rievoca l’8 maggio 1838 quando tutta la corte giunse a Follonica per inaugurare la chiesa di San Leopoldo.

Questa mattina si è svolta la messa, mentre nel pomeriggio a partire dalle 16.30 partirà il corteo storico per le vie del centro cittadino, che per l’occasione saranno addobbate con i colori biancorossi del granducato di Toscana; quindi, al rientro del corteo, intorno alle 17.30 nel piazzale dell’Ilva, di fronte all’ingresso della chiesa di San Leopoldo si sfideranno gli otto “territori” cittadini, come venivano chiamati nell’ottocento i rioni, nella gara di tiro alla fune, il Palio della bandiera e dei territori.

Intanto, durante tutta la domenica, nello spazio retrostante il cancellone dell’Ilva, sarà allestito un mercatino di arti e mestieri dell’ottocento. Nel perseguire quegli scopi sociali che Follos ogni anno si prefigge, quest’anno parteciperanno al mercatino anche alcuni ragazzi migranti del progetto Growing Together: li vedremo all’opera lavorare il cuoio e la maglia secondo le loro tradizioni artigianali (foto Giorgio Paggetti).