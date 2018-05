Consiglio comunale: ecco l’ordine del giorno. Seduta convocata per lunedì

GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Claudio Pacella ha convocato il Consiglio comunale per lunedì 14 maggio alle 8.30. La seduta, che si svolgerà nella sala consiliare in piazza Duomo 1 (al primo piano), si potrà seguire anche on line in diretta streaming dal sito del Comune di Grosseto (stream.comune.grosseto.it).

Questo l’ordine del giorno:

– Mozione per l’intitolazione di un parco giochi alla memoria della piccola Maria Sole Marras, presentata dal consigliere Carlicchi (Passione per Grosseto)

– NetSpring s.r.l.: Patti parasociali. Approvazione dello schema

– Modifica e sostituzione della tavola 1 allegata al Piano del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 92 del 26/11/2014 e successive modificazioni

– Approvazione integrazione Programma triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018, approvato con delibera C.C. n. 38/2018

– Modifica dell’art. 19 dell’allegato “B” del vigente R.I.E.C. “Contributo del permesso di costruire”

– Regolamento urbanistico del Comune di Grosseto – Aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal R.U.

– Sede farmaceutica n. 19 acquisita in prelazione con Decreto dirigenziale di assegnazione – Regione Toscana n. 4576 del 30/03/2018 – affidamento gestione alla Farmacie Comunali Riunite S.p.A.

– Immobile ubicato in Grosseto, censito al Catasto Terreni foglio 91 particella 43 (cosiddetto piazza Tripoli). Acquisto di diritto di superficie ed approvazione bozza di atto per la “costituzione di diritto di superficie su area urbana a titolo transattivo”.

– Approvazione schema di accordo tra Comuni dell’ambito sud della provincia di Grosseto con riferimento all’informazione, accoglienza e promozione in materia di turismo

– Area edificata di proprietà comunale posta in Grosseto, tra viale Uranio e via Cavalcanti, concessa in diritto di superficie a Fondazione Il Sole Onlus. Approvazione schema di atto d’obbligo Comune/Fondazione. Integrazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali 2018/2020

– Interrogazione sulla legittimità del rapporto di sub-affidamento del servizio raccolta rifiuti solidi urbani nella Provincia di Grosseto tra Sei Toscana e Cooplat, presentata dai consiglieri Pisani e Perruzza (Movimento 5 Stelle)

– Interrogazione sulle problematiche inerenti la sede associata di Grosseto del Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 Grosseto, presentata dai gruppi consiliari PD e Lista Mascagni Sindaco

– Interrogazione su rendiconto di gestione 2017, presentata dal consigliere Carlicchi (Passione per Grosseto)

– Conferimento cittadinanza onoraria al 4° Stormo dell’Aeronautica Militare

– Conferimento cittadinanza onoraria al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli.