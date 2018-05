Giochi Sportivi Studenteschi: Alessandro è vice campione nazionale di tennis

GROSSETO – Alessandro Parigi del Polo Liceale “P.Aldi” ha conquistato la medaglia d’argento del torneo nazionale di tennis, categoria allievi, dei Giochi Sportivi Studenteschi

Dal 25 al 28 Aprile c. a. presso i campi dei 2 Circoli ASD Genoa Tennis School e ASD Valletta Cambiaso di Genova si sono svolte le Finali Nazionali di Tennis per la categoria Allievi dei Giochi Sportivi Studenteschi: il giovane tennista Alessandro Parigi, attualmente in forza al C.T. Grosseto, si è qualificato per partecipare a questa importante kermesse in rappresentanza, come individualista, della Toscana e del Polo Liceale “P. Aldi” di Grosseto.

L’atleta maremmano in tre incontri è riuscito a qualificarsi alla Finale del tabellone degli individualisti e a conquistare un meritatissimo secondo posto e il titolo di vice – campione nazionale contro un avversario di categoria superiore alla sua.

Bilancio sicuramente positivo e grande soddisfazione per il Dirigente Scolastico del Polo Liceale “P. Aldi”, il Dott. Roberto Mugnai e per gli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive, dell’Indirizzo Sportivo, che lo hanno seguito durante le fasi di qualificazione Provinciale e Regionale, Prof.ssa Sonia Bonari e Prof. Lorenzo Bruno, i quali si complimentano con Alessandro per il prestigioso risultato ottenuto.