MAGLIANO IN TOSCANA – Sono stati svelati oggi i nomi dei candidati a consigliere comunale della lista “Uniti con Giancarlo Tei”, che sosterrà proprio Tei come candidato alle elezioni amministrative il prossimo Giugno. Quello di Giancarlo Tei non è un nome nuovo alla politica, è stato infatti sindaco dal 90 al 99, consigliere regionale e assessore provinciale. Riparte con una nuova squadra e le idee molto chiare su come amministrerebbe il comune di Magliano.

«La partecipazione che vedo oggi qui è molto incoraggiante – esordisce Tei – Vedervi qui mi rende fiducioso e felice per il nostro futuro politico. Considero Magliano uno dei comuni più belli d’Italia e non solo per l’estetica del paesaggio – continua – ma perché il nostro comune è stato forgiato dai cittadini che ci hanno vissuto, attraverso la loro passione, il loro cuore, il loro attaccamento a queste terre.» A questo punto il candidato ha elencato tanti nomi di personalità che hanno fatto molto per il territorio, sia in passato che nel presente.

«Siamo qui per guardare soprattutto al futuro – riprende – Oggi presenteremo dei candidati consiglieri che speriamo rappresentino, proprio, il futuro del nostro comune. Devo tanto a Magliano e ai suoi cittadini ed è arrivato il momento di restituire quello che mi è stato dato. Spero di darvi la soddisfazione di una vittoria importante e – conclude – vorrei invitare l’altro concorrente ad un incontro pubblico per confrontare le nostre idee.»

Presente all’incontro anche Leonardo Marras capogruppo regionale PD, che non si è fatto fermare dall’infortunio subito recentemente e che lo costringe a camminare temporaneamente con l’ausilio delle stampelle.

«Ci tenevo molto ad essere qui perché stimo Giancarlo come persona ma soprattutto come collega. – commenta – Abbiamo avuto la possibilità di condividere molte esperienze e posso dirvi che è uno dei migliori amministratori che abbia mai conosciuto. Non è facile passare da un ruolo all’altro mantenendo la propria integrità come ha fatto Giancarlo, io lo capisco bene; ma Giancarlo ha una personalità molto forte e soprattutto è in grado di decidere, per se stesso e per gli altri. – continua – il suo nome è sinonimo di “unione” e adesso più che mai c’è bisogno di sindaci come lui. Siete in ottime mani».

In conclusione, Tei si è lasciato scappare anche qualche anticipazione del programma che sarà disponibile a giorni.

«Un punto che mi sta molto a cuore è quello che abbiamo denominato “Sto in campagna ma mi puoi trovare”, un progetto in collaborazione con la croce rossa e che permetterà di rintracciare con facilità e precisione le chiamate d’emergenza provenienti dalle campagne.»

Di seguito i nomi dei candidati: Daniele Biagi: imprenditore ed operaio agricolo; Domenico Poli: operaio; Giada Gobbi: servizio civile e studentessa; Gianluca Vignoli: responsabile tecnico di un villaggio turistico; Anna Staccone: studentessa di scienze della formazione; Alessandro Giannini: libero professionista e consulente ambientale; Davide Moroni: tecnico agrario; Alessandro Goffredo: imprenditore; Simona Marinelli: archeologa; Gianfranco Pastorelli: pensionato; Alessandro Caporali: responsabile produzione e Lorella Tronchi: titolare di un’azienda di trasporti.