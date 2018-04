Ponte del primo maggio in Maremma: ecco tutti gli eventi della provincia di Grosseto

GROSSETO – Il ponte del primo maggio si annuncia denso di appuntamenti in Maremma, dove sono privilegiate le attività al contatto con la natura, ma non mancheranno anche appuntamenti con l’arte e lo spettacolo.

Nell’area di Grosseto si rinnovano gli appuntamenti con i Pici ‘Gnoranti che il 30 aprile canteranno il “Maggio” alla Proloco di Roselle, a partire dalle ore 20, e il 1 maggio saranno al megaraduno di Braccagni per poi sfilare sul lungomare di Marina di Grosseto (sempre nel pomeriggio).(Vedi il Link)

Il primo maggio, inoltre, il centro commerciale Aurelia Antica rimarrà regolarmente aperto (Vedi il Link)

Il primo di Maggio si rinnova lo storico appuntamento di Braccagni tra gli olivi degli Usi Civici in località San Rocchino, via fra’ Pantaleo, dove squadre di maggerini, poeti estemporanei, cantastorie e menestrelli si danno convegno a partire dalle ore 14.

La manifestazione, organizzata dal nuovo Consiglio del Gruppo Tradizioni Popolari presieduto da Maurilio Boni, vedrà la presenza dei più autentici interpreti della cultura e tradizione popolare Maremmana e Toscana, rappresentati da: Briganti di Maremma, Le Donne di Magliano, Ottava Zona, Pici Gnoranti, Squadra di Braccagni ed altri; vari poeti estemporanei: Alessandro e Francesco Cellini, Elino Rossi, Marco Betti, Fernando Tizzi, Enrico Rustici, Donato De Acutis, Francesco Burroni e la partecipazione di Pietro Lino Grandi, Mauro Chechi e Lisetta Luchini. (Vedi il Link)

A Castiglione della Pescaia il 28 e 29 aprile si terrà a prima edizione della “Corsa dei Carretti Castiglionesi”, grazie all’Amministrazione comunale e alla collaborazione del Vespa Club Castiglione della Pescaia con il Centro commerciale naturale del paese (Vedi il Link)

Una visita guidata in barchino nel cuore della Maremma, invece, è quello che offre Maremmagica alla Diaccia Botrona a Castiglione della Pescaia. La visita, su prenotazione, offre l’opportunità di conoscere, dal 28 aprile al 1 maggio, un territorio magico. (Ved il Link). E ancora Maremmagica a Diaccia Botrone propone Vivere l’Alba in Diaccia… ma anche il tramonto: l’opportunità di vivere in un modo differente un territorio splendido (Vedi il Link)

Domenica 29 aprile, dalle ore 10:30 alle 12:30, a Vetulonia, nell’ambito della manifestazione nazionale “Invasioni digitali”, si terrà la “Prima invasione a #Vetulonia, al museo archeologico Isidoro Falchi ed agli scavi della città (vedi il Link)

Per gli appassionati della musica, del vintage e collezionisti, a Follonica il 28 e 29 aprile c’è un evento da non perdere: l’ edizione primaverile per la Mostra del Disco cd e dvd usato e da collezione, orario 10-19, nello spazio della Fonderia 1, alla 12esima edizione organizzata da Punto Radio – Origina Idea con la collaborazione della Pro Loco di Follonica. (Vedi il Link)

“Orto, giardino & street food e Festa d’estate”: piante e buon cibo per festeggiare l’estate arriva, ancora a Follonica, da sabato 28 aprile a martedì 1° maggio, una manifestazione nell’ambito della quale sarà allestito anche il caratteristico mercatino dell’Arte e dell’Ingegno (Vedi il Link)

Domenica 29 aprile, inoltre, la città del golfo apre di nuovo il suo cuore all’associazione AGBALT, l’Associazione Genitori Bambini Affetti Leucemia e Tumore: al giardino del Casello idraulico si terrà un evento di intrattenimento a sostegno dell’attività di volontariato che l’Associazione svolge con musica, animazione per bambini e apericena. (Vedi il Link)

A Massa Marittima si rinnova l’appuntamento con “Percorsi dell’oblio”, la mostra personale del fotografo Andrea Berti che esporrà le proprie opere alla galleria Spaziografico. Andrea Berti ci porta su spiagge surreali, quasi astratte se vogliamo, fermate da un occhio che non sembra vedere la vita reale, piuttosto quella lasciata in sospeso da chi se n’è andato (Vedi il Link).

Il comune di Civitella Paganico, anche quest’anno, ospita, durante il ponte, la seconda edizione di Eroica per under 23, prova internazionale di ciclismo che si svolgerà in tre tappe nelle province di Grosseto, Arezzo e Siena (Vedi il Link)

Un altro appuntamento da non perdere aperto a tutta la cittadinanza è martedì 1 maggio, alle ore 18, a Monticello Amiata, nella Santuario della Madonna di Val di Prata dove si esibiranno la corale Divona di Cahors in un concerto di canti liturgici e La Monticellese accompagnata con l’arpa dalla musicista Anna Fierens (Vedi il Link).

Dal 27 aprile al 1° maggio a Santa Fiora si rinnova il canto del maggio. Prendendo spunto dalla tradizione dei canti popolari che accompagnano la notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, nasce Canta Fiora, un happening che vuole raccontare il tradizionale amore per la musica che anima l’incantevole borgo grossetano, rendendo ancora più emozionante questa tradizione locale grazie alla presenza di artisti noti (Vedi il Link)

A Sorano, nell’ambito di MaremmArtExpò, il 29 aprile si terranno escursioni con guida presso “le vie cave” per far conoscere il territorio storico e ambientale, partenza alle ore 08.30 da P.zza Busatti. Quest’anno, durante l’evento MaremmArtExpò, si svolge la Festa di Primavera organizzata dall’Associazione Giovani Capaccioli, con un consistente numero di eventi enogastronomici, musica ogni sera, raduni di auto e moto d’epoca e altro ancora (Vedi il Link).

A Pitigliano si rinnova l’appuntamento con l’arte: nei suggestivi locali sotterranei dell’Associazione Strade Bianche, in via Zuccarelli, 25 a Pitigliano, fino a martedì 1 maggio, negli orari di apertura della libreria, sarà visibile la mostra fotografica, a cura di Carlino e Alberto Vero, “L’antropologo e i fotografi”, dedicata alla memoria di Roberto Ferretti, grossetano, antropologo, artista e fondatore dell’Archivio delle Tradizioni Popolari della Maremma grossetana, scomparso prematuramente in un incidente stradale in Giordania nel 1984. (Vedi il Link)

Agli ex Granai della Fortezza Orsini, inoltre, prosegue la mostra “Velcha espone”, una collettiva di arte contemporanea in cui si incontreranno tecniche e stili diversi. Sono 13 gli artisti ad esporre le loro opere: Fabrizio Corsi, Stefano Rinaldi, Gabriele Castegnaro, Debora Colonnesi, Daniela Scozzi, Debora Focarelli, Walter Palmieri, Lidia Jevremovic, Gigliola Manini, Priscilla Manini, Elena Mariani, Silvia Salvatori, Annalisa Biagetti (Vedi il Link)

Sabato 28 aprile alle 18, nella Biblioteca Comunale di Storia dell’arte di Montemerano, l’Accademia del Libro propone una conversazione di Vittorio Sabadin su “Il mistero dei cerchi nel grano”, durante la quale il noto giornalista e scrittore affronterà, con l’ausilio di immagini e testimonianze, uno dei fenomeni più discussi degli ultimi 50 anni, il cui primo esempio registrato a Tully, in Australia, nel 1966, è stato seguito da manifestazioni sempre più complesse avvenute soprattutto in Inghilterra, ma anche in Italia, Svizzera, Giappone e in molti altri Paesi (Vedi il Link)

Ancora il 28 aprile Velio Abati, noto scrittore ed intellettuale maremmano, presenterà a Manciano, alle 17, nei locali della Consulta del sociale, Ex Pesa, il suo ultimo libro, un canzoniere poetico dall’evocativo titolo “Questa notte”, pubblicato dall’editore Manni (Vedi il Link)

Musica e storia a Orbetello: prosegue all’Auditorium la mostra documentaria su “La difesa Costiera dei Reali Presidi di Toscana”, a cura del prof. Gualtiero Della Monaca, che si sviluppa su 42 pannelli contenenti testi e immagini sullo Stato dei Presidi e le sue fortificazioni, (Vedi il Link) e il 30 aprile alle 21, sul sagrato del Duomo, la Compagnia Operalive si esibirà nello spettacolo Jesus Christ Superstar, uno spettacolo musicale che coinvolgerà anche ragazzi affetti da disturbi autistici (Vedi ilLink)

A Monte Argentario torna “Sbinocolando”, il programma per la primavera-estate proposto da Unicoop Tirreno – Comitato Soci di Orbetello, in collaborazione con Soc. Coop. Le Orme, che lunedì 30 aprile ha in programma una passeggiata naturalistica. Il ritrovo è alle ore 9:30 a Torre Capo d’Uomo. Tre chilometri alla ricerca delle orchidee spontanee del Monte Argentario. Rientro previsto per le ore 12:30 (Vedi il Link)

