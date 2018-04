Amministrative2018, anche Forza Italia sta con Cinelli: «È il candidato migliore»

GROSSETO – Forza Italia sostiene la candidatura a sindaco di Diego Cinelli per Magliano in Toscana.

«Le prossime elezioni amministrative saranno un’ulteriore prova della coesione dello schieramento di centrodestra in provincia di Grosseto. Forza Italia, con i deputati Stefano Mugnai, coordinatore regionale azzurro, e Elisabetta Ripani, con il senatore Roberto Berardi, Luca Teglia e il coordinamento comunale di Orbetello, il coordinamento provinciale e tutta la squadra grossetana, supporteranno il candidato Cinelli alle amministrative maglianesi».

«Diego Cinelli ha la fiducia del nostro partito: pensiamo sia la persona giusta per guidare un Comune che negli ultimi anni ha affrontato non pochi problemi e che ha assoluta necessità di avere una giunta forte e capace di portare a termine un programma a misura di cittadino. Magliano in Toscana, con i suoi splendidi borghi, rappresenta una perla della Maremma: ciò di cui ha bisogno è un’amministrazione efficiente e stabile, con obiettivi chiari da raggiungere».

«E crediamo che Diego Cinelli abbia tutte le qualità necessarie per guidare Magliano in Toscana nei prossimi cinque anni. Se in passato il suo mandato non è andato a buon fine è stato solo a causa di inutili e dannosi personalismi, frutto di una politica che ormai ha stancato i cittadini, portandoli a credere sempre meno nelle istituzioni. Ma questa volta la forza di Cinelli sarà proprio la sua squadra e la coesione di tutto il centrodestra che lo supporta. Forza Italia sarà al suo fianco in questa campagna elettorale».