Diego Cinelli presenta la squadra: TUTTI i nomi. Il sostegno di Vivarelli Colonna

MAGLIANO IN TOSCANA – Diego Cinelli ci riprova con una squadra quasi tutta nuova, a parte Mirella Pastorelli, già vice sindaco, Amanda Vichi ex consigliera comunale e Camilla Mancineschi ex assessore. Ieri l’ex sindaco ha presentato, a Magliano in Toscana, la propria squadra.

«La nostra è un’amministrazione del fare – commenta Cinelli -. Non siamo scappati e continuando a lavorare sodo, siamo giunti all’inizio di quest’avventura. E’ arrivato il momento di prenderci la rivincita per quanto è successo, una rivincita che vi meritate tutti – continua -. Ripartiamo dai cittadini e con una nuova squadra per dare a Magliano quello che gli avevamo promesso. Ripartiamo da un programma che purtroppo non potè essere sviluppato fino in fondo, con l’aggiunta di nuovi punti, concreti, seri e realistici. Fra questi il progetto della video sorveglianza del paese. Non venderemo fumo – conclude – ma fatti e realtà, dando ai cittadini la concretezza che meritano.»

Presente all’incontro anche il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«Conosco Diego da quando si è affacciato alla politica – commenta -. Diego è un uomo che conosce il lavoro e le sue dinamiche. Un uomo del territorio che farebbe di tutto per salvaguardare. Siamo nel mezzo di un cambiamento politico importante, la gente è stanca delle false promesse e di quelle non mantenute. Di una politica nemica di se stessa, che si contorce nella burocrazia. E’ il momento di tornare a credere in una politica reale e concreta sul territorio, che viene incontro ai bisogni dei cittadini – conclude – questo è il motivo principale per sostenere Diego Cinelli e la lista Magliano Comune Aperto, per ricominciare a credere in un presente fatto di concretezza.»

Di seguito la lista dei candidati a consigliere comunale:

Marco Perugini: imprenditore agricolo, Fabrizio Goracci: imprenditore agricolo e agrituristico, Nicola Guerra: imprenditore idraulico, Massimiliano Guidi: dipendente in cantina, Doriana Melosini: bancaria in pensione, Cecilia Cretaio: studentessa, Nadia Fedeli: apicoltrice di famiglia, Mirella Pastorelli:presidente del comitato Pastori d’Italia e vice sindaco uscente della ex amministrazione Cinelli, Alessandro Andrei: Ex direttore dell’inps e imprenditore agricolo, Giorgio Cellini: pensionato dell’Agenzia del Territorio di Grosseto, Camilla Mancineschi: titolare del B&B “Le Tartarughe” ed ex assessore con delega al turismo del comune di Magliano, Amanda Vichi: impiegata presso La Fattoria di Magliano ed ex consigliere comunale.

Per adesso, ricordiamo, che la lista Magliano Comune Aperto è l’unica forza politica ad essersi presentata per le amministrative di quest’anno.