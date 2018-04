Amministrative2018, inizia il giro delle frazioni: «Ci confronteremo sul programma»

MAGLIANO IN TOSCANA – La Lista Civica Magliano Comune Aperto, che sostiene la candidatura di Diego Cinelli, invita i residenti della zona a partecipare all’incontro-confronto che si terrà giovedì 19 aprile alle 20.30, nel tendone del campo sportivo di S.Andrea.

Interverranno tutti i sostenitori di Cinelli “Sarà una preziosa occasione per i cittadini – dicono gli organizzatori – che potranno fare domande, esprimere perplessità, illustrare le loro necessità e, per la Lista Civica, che in questo modo, avrà l’occasione di definire e mettere a punto un programma di Governo rispondente alle esigenze dei cittadini. Mai più politiche calate dall’alto, ma solo percorsi fianco a fiano ai cittadini”.