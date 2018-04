Torna per il 14esimo anno Amiata piano festival: a maggio l’anteprima

AMIATA – Musica senza confini all’Amiata Piano Festival. Per la 14^ edizione (19 maggio – 9 dicembre 2018) il direttore artistico Maurizio Baglini firma un cartellone fresco e vivace che spazia dalla Sinfonia “Pastorale” di Beethoven alla Rapsodia in blu di Gershwin. Quattordici concerti tutti da gustare immersi nell’incantevole scenario naturale della Maremma toscana al Forum Bertarelli di Poggi del Sasso nel comune di Cinigiano. Con il sostegno della Fondazione Bertarelli. Info: www.amiatapianofestival.com.

Le musiche. Gioachino Rossini (1792-1868), Claude Debussy (1862-1918), Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), Leonard Bernstein (1918-1990): nell’anno del loro anniversario, l’Amiata Piano Festival celebra il genio di questi quattro compositori con una significativa serie di tributi. Il programma abbraccia poi un vasto repertorio, con alcuni capolavori del barocco come i Concerti per più pianoforti e archi di Bach, la Musica sull’acqua di Telemann, lo Stabat Mater di Vivaldi. E con incursioni nel mondo del jazz, del tango argentino, del valzer, del cabaret musicale d’autore.

Gli interpreti. Sul palco alcune star del concertismo internazionale, che si presenteranno nelle più varie combinazioni: solisti, ensemble, orchestre, cori, perfino quartetti di pianoforti e di sassofoni. Come promette il nome del festival, si potranno ascoltare molti pianisti: oltre allo stesso Baglini, ci saranno Michele Campanella, Monica Leone, Gianluca Luisi, Andrea Padova, Marco Scolastra, Marcello Mazzoni, Davide Cabassi, Tatiana Larionova, Jin Ju, Marco Inchingolo, Axel Trolese, Alessandra Ammara e David Helbock. Gli altri solisti: i violinisti Francesca Dego, Mihalea Costea e Gauthier Dooghe; i violisti Simonide Braconi, Anna Serova e Ralph Zigheti; il chitarrista Giulio Tampalini, il clarinettista Jean-Luc Votano, il cornista Denis Simándy e la violoncellista Silvia Chiesa, artista residente del festival. Orchestre ed ensemble: l’Orchestra della Toscana diretta da Daniele Rustioni, I Solisti Filarmonici Italiani con Federico Guglielmo, l’Ensemble vocale di Napoli (solisti: Linda Campanella, Adriana Di Paola, Carmine Riccio, Simone Alaimo; Enrica Ruggiero, harmonium); il duo Javier Girotto e Gianni Iorio; l’Italian Saxophone Quartet con Federico Mondelci; i Silete Venti! con Simone Toni e il soprano Raffaella Milanesi; il Rossignolo con Ottaviano Tenerani; i Dosto & Yevski. Inoltre, le giovani stelle della classica: Giovanni Andrea Zanon, Laura Bortolotto, Christian Sebastianutto, Giulia Rimonda (violini); Costanza Pepini, Stefano Musolino (viole); Andrea Nocerino (violoncello).

Le registrazioni radiofoniche. Come ogni anno, Rai Radio 3 registrerà i concerti del festival e li trasmetterà in differita sulle proprie frequenze nazionali e internazionali.

Le degustazioni. Secondo un’apprezzata consuetudine, nel corso di ciascuna serata al pubblico verranno offerti in degustazione i vini della pluripremiata Cantina ColleMassari e un assaggio di prodotti tipici del territorio.

Calendario. I 14 concerti dell’Amiata Piano Festival 2018 si articolano nei tradizionali tre lunghi weekend di musica: Baccus (28/29/30 giugno e 1 luglio), Euterpe (26/27/28 luglio) e Dionisus (30/31 agosto e 1 /2 settembre). In più: il Concerto Anteprima del 19 maggio e i Concerti di Natale l’8 e il 9 dicembre. I concerti iniziano tutti alle h. 19.00.

Biglietti. E’ possibile acquistare i biglietti online: www.boxofficetoscana.it

Info: www.amiatapianofestival.com – Tel.: + 39.339.4420336

PROGRAMMA:

CONCERTO ANTEPRIMA

SABATO 19 MAGGIO

La Gran Regina degli angeli

Raffaella Milanesi soprano

Silete Venti! & Simone Toni

Vivaldi (Sinfonia per archi e basso continuo in Sol Maggiore “Il coro delle Muse” RV 149, Sinfonia per archi e

basso continuo in si minore “Al Santo Sepolcro” RV 169, Stabat Mater RV 621, Concerto per viola d’amore,

archi e basso continuo in re minore RV 394, Nisi Dominus RV 608)

BACCUS

GIOVEDI’ 28 GIUGNO

Beethoven: Sinfonia “Pastorale” e Triplo concerto

Orchestra della Toscana diretta da Daniele Rustioni

Francesca Dego violino; Silvia Chiesa violoncello; Maurizio Baglini pianoforte

Beethoven (Triplo concerto per violino, violoncello, pianoforte e orchestra op. 56, Sinfonia n. 6 op. 68

“Pastorale”)

VENERDI’ 29 GIUGNO

Tango jazz

Javier Girotto sassofono soprano e baritono; Gianni Iorio pianoforte e bandoneon

Girotto (Escenas argentinas, Morronga la milonga, Paragonai), Villoldo Arroyo (El choclo), Piazzolla (Adiós

Nonino), Gardel (Volver), Iorio (Giorni di marzo, Sagra d’estate, Chacarera gringa)

SABATO 30 GIUGNO

Prima assoluta Amiata Piano Festival

Giulio Tampalini chitarra; Simonide Braconi viola e viola d’amore; Silvia Chiesa violoncello; Maurizio

Baglini pianoforte

Braconi (Fantasia in due movimenti per violoncello e pianoforte), Hindemith (Piccola sonata per viola

d’amore e pianoforte op. 25 n. 2), Castelnuovo‐Tedesco (Capriccio diabolico [Omaggio a Paganini]),

Gnattali (Sonata per violoncello e chitarra), Schumann (Märchenbilder op. 113, per viola e pianoforte),

Bolling (Hispanic Dance [with a Blue Touch], da Concerto per chitarra e jazz piano trio), Piazzolla (Escualo)

DOMENICA 1 LUGLIO

Musica e risate

Dosto & Yevski

RAP‐SODIA

con Donna Olimpia e Blek

EUTERPE

GIOVEDI’ 26 LUGLIO

Silvia Chiesa e le nuove stelle della classica

Giovanni Andrea Zanon, Laura Bortolotto, Christian Sebastianutto, Giulia Rimonda violini; Costanza

Pepini, Stefano Musolino viole; Andrea Nocerino violoncello

con la partecipazione di Silvia Chiesa violoncello

Shostakovich (Due pezzi per ottetto d’archi op. 11), Respighi (Doppio quartetto per archi in re minore P 27),

Mendelssohn‐Bartholdy (Ottetto per archi op. 20)

VENERDI’ 27 LUGLIO

Piano jazz

con David Helbock

SABATO 28 LUGLIO

Musica sull’acqua

Il Rossignolo

Ottaviano Tenerani clavicembalo e direzione

Telemann (Wassermusik in Do maggiore – Hamburger Ebb’ und Fluth

Ouverture‐Suite TWV 55:c3, Concerto in mi minore per flauto diritto, traversiere, archi e basso continuo

TWV 52:e1, Ouverture‐Suite in mi minore per due flauti, archi e basso continuo TWV 55:e1)

DIONISUS

GIOVEDI’ 30 AGOSTO

Quattro pianoforti e un’orchestra per Bach

Maurizio Baglini, Gianluca Luisi, Andrea Padova, Marco Scolastra, Marcello Mazzoni pianoforti

I Solisti Filarmonici Italiani

Federico Guglielmo violino concertatore

J. S. Bach (Concerto in do minore per due pianoforti e archi BWV 1060, Concerto in Do maggiore per due

pianoforti e archi BWV 1061, Concerto in do minore per due pianoforti e archi BWV 1062, Concerto in re

minore per tre pianoforti e archi BWV 1063, Concerto in Do maggiore per tre pianoforti e archi BWV 1064,

Concerto in la minore per quattro pianoforti e archi BWV 1065)

VENERDI’ 31 AGOSTO

Rapsodia in blu: il pianoforte fra classica e jazz

Maurizio Baglini, Davide Cabassi, Tatiana Larionova, Jin Ju, Marco Inchingolo, Axel Trolese pianoforti

Shostakovich (Concertino per due pianoforti op. 94), Rossini/Liszt (Ouverture dall’opera “Guillaume Tell” S

552/R 237, per pianoforte), Bartók (Sette pezzi da “Mikrokosmos” per due pianoforti Sz 108, BB 120), Toch

(Burlesca op. 31 n. 1: Gemächlich, per pianoforte, Studio da concerto op. 55 n. 1: Preludio, per pianoforte),

Gershwin (Rhapsody in Blue, per due pianoforti), Debussy (En blanc et noir, tre capricci per due pianoforti;

Reflets dans l’eau, Mouvement, Poissons d’or da Images, per pianoforte), Chopin (Barcarola op. 60, per

pianoforte), Bernstein/Musto (Danze sinfoniche da “West Side Story”, per due pianoforti)

SABATO 1 SETTEMBRE

Sassofono latino mediterraneo

Italian Saxophone Quartet:

Federico Mondelci sax soprano, Davide Bartelucci sax contralto, Pasquale Cesare sax tenore, Michele

Paolino sax baritono

con la partecipazione di Simone Zanchini fisarmonica

Joplin (The Easy Winners), Iturralde (Pequeña czarda), Gershwin (American Medley), Morricone (Film Suite),

Pascoal (Chorinho Pra Ele), Girotto (La poesia, Morronga la milonga), Piazzolla (“Oblivion” dal film “Enrico IV”)

DOMENICA 2 SETTEMBRE

Quando la musica è donna

Mihaela Costea violino; Anna Serova viola; Silvia Chiesa violoncello; Alessandra Ammara pianoforte

Debussy (La Cathédrale engloutie, Général Lavine – eccentric, Voiles, La terrasse des audiences du clair de

lune, Ce qu’a vu le vent d’Ouest da Preludi), Castelnuovo‐Tedesco (Sonata per violino e violoncello op. 148),

Molinelli (Milonga y chacarera, per viola e pianoforte), Brahms (Quartetto per pianoforte e archi n. 3 op. 60)

CONCERTI DI NATALE

SABATO 8 DICEMBRE

Petite messe solennelle

Michele Campanella e Monica Leone pianoforti; Enrica Ruggiero harmonium; Linda Campanella soprano;

Adriana Di Paola mezzosoprano; Carmine Riccio tenore; Simone Alaimo basso

Ensemble Vocale di Napoli

Rossini (Petite messe solennelle)

DOMENICA 9 DICEMBRE

Il valzer tra Vienna, Parigi e Budapest

Jean‐Luc Votano clarinetto; Denis Simándy corno; Gauthier Dooghe violino; Ralph Zigheti viola; Silvia

Chiesa violoncello; Maurizio Baglini pianoforte

Schubert (Sonata per violoncello e pianoforte “Arpeggione” D. 821), Ravel (La Valse, per pianoforte),

Dohnányi (Sestetto in Do maggiore op. 37 per pianoforte, violino, viola, violoncello, clarinetto e corno)