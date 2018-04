Grandi soddisfazioni per le ragazze del Follonica Basket

FOLLONICA – Periodo di grandi soddisfazioni per il gruppo delle bimbe del 2004-2005 dell’ASD Follonica Basket che si stanno mettendo in mostra sia a livello regionale con l’Under 14 Regionale di Luca Triglia, che con le loro formazioni al femminile Le Mura Lucca per Beatrice Caloro che BF Livorno per le due gemelle Bertaccini (Emma e Mary) che Francesca Chiti e Sabrina Malia. Da tutto questo nascono le loro convocazioni per la selezione Toscana 2003 (con eccezione Beatrice Caloro) al Trofeo delle Regioni disputato tra il 29 marzo e il 2 aprile in Lombardia, che ha visto la Toscana cogliere un onorevole nono posto battendo nella finalina il Lazio per 58-54 con Beatrice autrice di 13 punti e miglior giocatrice della gara.

Emma e Mary Bertaccini, assieme a Cloe Latini e Sabrina Malia, invece prenderanno parte al Trofeo Interprovinciale Fosco Carloni che si terrà a San Vincenzo tra il 30 aprile e il 1 maggio; da questo torneo verranno poi ulteriormente selezionate un gruppo di atlete in prospettiva di andare a far parte della selezione toscana femminile Under 14.

Francesca Chiti, che sta facendo un ottimo campionato in Under 14 femminile Gold a Livorno con la BF, è una delle atlete attenzionate dal Comitato Tecnico Federale della Toscana per partecipare al Trofeo delle Regioni nel 2019.

La Società ASD Follonica Basket intende complimentarsi con tutte le bimbe in questione e ringrazia le loro famiglie che affiancano in questo impegno le loro figlie; infine rivolge un doveroso ringraziamento al lavoro di Luca Triglia per il lavoro che svolge su di loro quasi quotidianamente.

Inoltre il Follonica Basket spera che il loro esempio possa essere importante per le altre bambine presenti nei gruppi del Minibasket.