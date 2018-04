Facciamo Scuola: l’iniziativa del Movimento 5 Stelle arriva sul territorio

FOLLONICA – “I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno rinunciato a oltre 12 milioni di euro delle loro indennità e dei loro rimborsi, dando vita al progetto Facciamo Scuola e al quale stiamo cercando di rendere partecipi anche le scuole del territorio”, così il Movimento 5 Stelle rende noto di aver informato gli Istituti Superiori della città del Golfo in merito ai progetti regionali e nazionali, già finanziati dai portavoce regionali.

“Un ulteriore milione verrà ora destinato per migliorare le nostre scuole pubbliche – prosegue il Movimento – Mentre i partiti si tengono ogni privilegio, il Movimento 5 Stelle lancia una nuova iniziativa estendendo in nuove Regioni il progetto “Facciamo Scuola”, già adottato con successo in Basilicata e avviato in Puglia di recente. Alle scuole della Toscana andranno 40.000 euro che si vanno ad aggiungere ai 120.000 euro assegnati lo scorso anno”.

Per partecipare al bando basta compilare un form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJznvKeTYQLG8Vj9WQuHW_PrzEemM_7O1hhFLiO1ZCu07Q-w/viewform. Possono partecipare Studenti, insegnanti, genitori, dirigenti scolastici potranno proporre di finanziare progetti legati a una scuola del territorio. I progetti raccolti verranno selezionati e votati online su base regionale dagli iscritti a Rousseau. Ogni finanziamento avrà il valore di circa 10.000 euro ed il numero di interventi finanziabili varierà a seconda delle restituzioni derivanti dal taglio delle indennità e dei rimborsi dei portavoce messe a disposizione da ogni Regione.