Asia Ferrini è campionessa regionale di pattinaggio artistico Uisp

GROSSETO – Asia Ferrini atleta Grossetana dell’Atl “Il Sole”, seguita dall’ allenatrice Carlotta Incalza si laurea Campionessa Regionale nella pista di casa nella categoria Juniores Giovani, dove durante il fine settimana in Via Leoncavallo, si è svolta la prima tappa dei campionati Regionali di Pattinaggio Artistico Uisp.

Grande soddisfazione per la società per il prestigioso titolo conquistato da Asia con una interpretazione magistrale del suo disco di gara, curato in tutti i particolari dalla sua allenatrice. Sono stati momenti intensi anche per l’intervento del Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna insieme all’Assessore allo Sport, Fabrizio Rossi che la società rigrazia per aver portato i saluti dell’Amministrazione Comunale ad atleti e genitori provenienti da tutta la Toscana.