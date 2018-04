Rappresentative, il giovane Lamioni convocato per il Torneo delle Regioni

GROSSETO – Ancora una convocazione ed è la nona in questa stagione, per il giovane calciatore dell’Atlante Grosseto Francesco Lamioni, classe 2001, figlio del patron della società Giovanni Lamioni, nella Rappresentativa Regionale Allievi di Calcio a 5, che parteciperà al Torneo delle Regioni che si svolgerà in Umbria dal 22 al 28 di questo mese.

Francesco Lamioni, che milita nella formazione Juniores dell’Atlante allenata da Samuele Tessitore ma ha già al suo attivo diverse apparizioni in serie A2, è un giovane talento che gioca a tutto campo e si sta mettendo in mostra tanto che i massimi vertici regionali del calcio a 5, nella persona del selezionatore Simone Vasarelli e del dirigente responsabile Luca Marinari, lo hanno convocato per giovedì prossimo 12 aprile alle 18,15 per uno degli ultimi stage, che si terrà presso gli impianti sportivi del Bernino a Poggibonsi.

La rappresentativa Allievi, come le altre Rappresentative delle varie categorie, parteciperà al Torneo delle Regioni che come detto si svolgerà si svolgerà in Umbria dal 22 al 28 aprile 2018 e le quattro rappresentative toscane sono state tutte inserite nei gironi con Lazio, Campania e Marche.